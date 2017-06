Hevder han spurte om lov til å drepe Nils Olav Bakken (49): – Skal vi ta'n?

GJØVIK (VG) I en rekonstruksjonsvideo viser Odd Raymond Olsen (36) hvordan drapet skal ha blitt begått - og hevder de to andre tiltalte samtykket til at Nils Olav Bakken skulle drepes.

– Jeg spurte de to andre: «Skal vi ta'n». NN sa «Ja, det er greit» og NN svarte «Ja, det er sikkert greit», hevdet Olsen fra vitneboksen.



Da hadde retten brukt formiddagen til å se politiets detaljerte rekonstruksjonsvideo - spilt inn på åstedet med Olsen som hovedrolleinnehaver. De to andre tiltalte ble spilt av politifolk. Det samme ble Nils Olav Bakken:



En hvit Toyota-varebil kommer kjørende ned Totjernvegen på Veståsen.

I bilen sitter drapstiltalte Olsen i refleksjakke sammen med flere politifolk.

Olsen forklarer hvordan de skal kjøre bilen nedover den øde skogsveien og etter kort tid kommer åstedet til syne på filmen.

I mars i år, midt på lyse dagen, i lavende snøvær, gjennomførte politiet rekonstruksjonen. Drapet fant sted natt til 3. september. Det skal ha regnet, og det var svært mørkt.

DREPT: Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat

Endrer forklaring

Etter å ha stoppet bilen, forteller og viser Olsen først hvordan det oppsto en anspent situasjon mellom de tiltalte og Bakken. Det som skulle være en «oppklarende prat», eskalerte til å bli et drap.

Olsen forklarte i retten mandag at Bakken overraskende hadde hevet stemmen og tatt tak i skulderen til syvbarnsmoren, hvorpå Olsen og 20-åringen brøt inn og dyttet Bakken unna – to ganger. Videre forklarte han at stripsen som ble brukt, allerede befant seg i lommene hans.

Under rekonstruksjonen viser Bakken imidlertid hvordan han skubbet Olsen unna, før 20-åringen la ham rett i bakken bakfra. Stripsene ba han syvbarnsmoren hente fra bilen, forteller han under rekonstruksjonen.

Både politiet og Olsen ler og flirer flere ganger av de absurde hendelsene. I store deler av filmen sitter Olsen oppå en politimann, som spiller Bakken, og Olsen forklarer hvordan Bakken gjorde motstand og skrek.

Mot slutten av den brutale sekvensen, viser Olsen hvordan han kastet den grønne bensinkannen på beina til Bakken, etter at Olsen skal ha dynket Bakken med bensin. I forklaringen mandag fortalte han imidlertid detaljert om hvordan han hadde kastet kannen slik at den landet under magen og brystet på en knestående Bakken.

– Skal vi ta'n?



Ifølge Olsens forklaring skulle Bakken innrømme overfor den 44 år gamle syvbarnsmoren og hennes sønn at han hadde begått en alvorlig handling mot en av deres nærstående.

Olsen forklarer i rekonstruksjonfilmen hvordan han satt oppå Bakken og holdt armene hans låst bak ryggen, mens syvbarnsmoren prøvde å stripse armene. Syvbarnsmoren skal da både ha kommet borti Olsen og Bakken med kniven.

Olsen forklarer at Bakken prøvde å vri seg unna og at han ropte flere ganger:

«Slipp meg! Dette vil jeg ikke» og «Jeg har ikke gjort noe gæli!»

På et tidspunkt sier Olsen at han spurte de to andre tiltalte: «Skal vi ta’n?»

I retten tirsdag spør aktor Klundseter om Olsen med «skal vi ta'n?» mente at de skulle ta livet av Bakken. Det bekrefter Olsen.

– Det er det jeg mener og spør etter, ikke at vi skulle utøve noen annen type vold, svarer Olsen, som tilsynelatende for første gang under sin forklaring for retten, er preget. Stemmen begynner å skjære litt og han rister på hodet når han forklarer seg om hvordan selve drapet skal ha blitt utført.

– Tror du de andre skjønte hva du mente?

– Vet ikke, svarer han.

Dynket med bensin

Olsen forteller så hvordan han knivstikker Bakken flere ganger og hvordan 20-åringen skal ha sparket til Bakken. Deretter skal han ha spurt 20-åringen om å hente bensinkannen. Olsen skal så ha dynket Bakken med bensin og tent på ham mens han fortsatt var i live.

Olsen demonstrerer hvordan han tømte innholdet i bensinkannen – 4-5 liter – over Bakken i tre omganger.

– Det er fordi det tar litt tid før bensin trekker inn ordentlig, forklarer han.

Statsadvokat Klundseter mener drapet er planlagt og begått under særdeles skjerpende omstendigheter, særlig fordi Bakken var ved bevissthet da han ble satt fyr på.

Syvbarnsmoren har tidligere forklart at planen aldri var å drepe noen og hun nekter straffskyld. Hennes 20 år gamle sønn nekter også straffskyld for drap, men innrømmer å ha utøvd vold mot Bakken.

Ifølge VGs opplysninger ønsket verken syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn å delta på rekonstruksjonen.