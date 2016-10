Hevder han knivstakk morens samboer ved et uhell

Den siktede svensken (29) har i politiavhør forklart at det oppsto et uhell på kjøkkenet som endte med at morens samboer døde.

Knivstikkingen skjedde i en leilighet i Kongens gate i Kristiansand sentrum like før midnatt natt til fredag. Ifølge Fædrelandsvennen var den avdøde polakken samboeren til den siktede 29-åringens mor.

29-åringe erkjenner ikke straffskyld, men vedgår at det er han som har forårsaket dødsfallet.

– Hvordan kan man knivstikke noen ved et uhell?

– Det oppsto en situasjonen hvor det var kraft til stede, og så skjedde dette. Det var ingen krangel i forkant og min klient har ikke noe dårlig forhold til avdøde. Tvert imot. Han betraktet ham som en god venn, opplyser forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen til VG.

Da de første politipatruljene kom til adressen var den knivskadede mannen tatt hånd om av helsepersonell – men livet sto ikke til å redde. Han ble erklært død på stedet.

Ifølge advokaten har dødsfallet gått hardt inn på 29-åringen.

– Han skjønner at det er han som har forårsaket det. Det var ingen villet eller ønsket handling. Han sier kort og godt at det var et uhell, forteller Johnsen.

29-åringen stakk fra stedet etter knivstikkingen, men ble pågrepet av politiet i nærheten.

– Han fikk fullstendig panikk da han forsto hva som hadde skjedd, sier Johnsen.

I tillegg til 29-åringen oppholdt det seg også to svenske kvinner på henholdsvis 25 år og 55 år i leiligheten. Sistnevnte var samboer med avdøde. Ingen av de involverte er kjent for politiet i Agder fra tidligere hendelser.

Siktedes mor ble løslatt etter avhør. 29-åringen skal gjennom et nytt avhør, før politiet tar stilling til løslatelse. Begge nekter straffskyld for drapet.

Den siktede 29-åringen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett lørdag. Ifølge forsvarer vil han motsette seg fengsling.