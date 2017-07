Grefsen-drapet: Siktet kvinne fremstilles for varetektsfengsling

Kvinnen som er siktet for knivdrap på sin ektemann på Grefsen i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i dag.

Politiet vil begjære kvinnen fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud når fengslingsmøtet starter klokken 14 i Oslo tingrett, opplyser politiadvokat Andreas Strand til VG.

Onsdag kveld satt kvinnen i avhør hos politiet. Det er ukjent hvordan hun stiller seg til drapssiktelsen.

– Hun har ikke tatt stilling til det, og utover det vil jeg ikke si noe mer om innholdet i avhøret, sier leder Kjetil Moen ved Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Det er ikke planlagt noe nytt avhør av kvinnen, som er i slutten av 40-årene, i dag.

– Ytterligere etterforskning må på plass før vi kan ta nye avhør, sier Moen.

Ukjent motiv

Han opplyser at politiet jobber videre med å finne ut hva som er bakgrunnen for drapet.

– Det for tidlig å si hva motivet er. Det er en viktig del av etterforskningen å finne ut hvorfor dette har skjedd, og vi må jobbe ut fra forskjellige hypoteser.

Drapet skjedde torsdag kveld i en leilighet på Grefsen i Oslo. Den drepte mannen var i midten av 30-årene og utenlandsk statsborger.

Kvinnens to tenåringssønner var til stede i leiligheten, og det var en av dem som varslet politiet om knivstikkingen rundt klokken 23.30 tirsdag kveld.

Mannen ble erklært død da nødetatene kom til stedet.

Anmeldt for vold

I 2014 anmeldte kvinnen ektemannen for vold to ganger – og hun ba om at han ble ilagt besøksforbud.

– Anmeldelsene ble trukket raskt tilbake etter at det ble anmeldt, i løpet av samme måned. Besøksforbudene var ved de samme anledningene, og hun har også trukket dem, sa Moen til VG onsdag.

– Begrunnelsen for at hun trakk anmeldelsen og besøksforbudet i begge sakene, er at han flyttet hjem igjen. At det ordnet seg mellom dem, sa Moen.