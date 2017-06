Forsvaret om Odd Raymond Olsen: Skylder på ekskjæresten og sønnen hennes

GJØVIK (VG) Odd Raymond Olsen (36) gir ekskjæresten og hennes sønn sentraler roller i drapet. Forsvaret mener han synes det er ubehagelig å stå alene om knivstikk og båltenning.

I går og i dag har retten fått høre Olsens detaljerte forklaring om hva som skal ha skjedd da Nils Olav Bakken (49) ble drept på Veståsen i Søndre Land natt til 3. september.

Forsvarerne til den tiltalte 44 år gamle syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn, forsøkte i dag å så tvil om hvor mye Olsen faktisk husker fra drapsdagen. Deres klienter, 44-åringen og 20-åringen, nekter straffskyld for drap.

– Det er ikke sikkert det er bevisst, men det Olsen gjør her er å legge skyld over på de to andre. Det er ikke lett å stå alene om å ha begått en slik handling, sier Arnor Ilstad, syvbarnsmorens forsvarer, til VG.

Olsen har imidlertid i sin forklaring gitt de to sentrale roller. Han hevder han til og med spurte de to andre: «Skal vi ta'n?» og at begge svarte bekreftende på dette da hans selv satt oppå Bakken, før han knivstakk 49-åringen.

I det første avhøret fikk Olsen spørsmål om han hadde noe med drapet å gjøre. Det besvarte han først med å nevne andre personer som hadde vær i alvorlige konflikter med fornærmede. 20-åringens forsvarer, Jacob Ringsrød, lurte på hvorfor han gjorde det. Dette hadde ikke Olsen noe godt svar på.

– Poenget med å stille spørsmålet er å vise at han synes villig til å legge skyld over på andre. Man kan ikke ha tillit til det han forklarer, spesielt fordi han flere ganger endrer forklaring på hva som eksakt skjedde på Veståsen, sier Ringsrød til VG.

Han forteller at hans klient blant annet sier at han aldri hentet bensinkannen som ble brukt til å tenne på Bakken i bilen og ga denne til Olsen, slik Olsen har forklart.

– Hvis jeg skal spekulere her, så tror jeg han synes det er ubehagelig å stå alene om drapet, sier Ringsrød til VG.

Ulike forklaringer

Advokat Ringsrød påpekte også at Olsen fikk spørsmål i avhør om han kunne beskrive hvordan syvbarnsmoren opptrådte under drapet at ikke så hvordan hun reagerte. Han forklarte da at han var mest fokusert på Bakken og at han så på at 20-åringen som angivelig skal ha sparket Bakken i hodet.

I retten i dag ga han en detaljert forklaring av hvordan syvbarnsmoren opptrådte på åstedet.

– Han endrer ofte forklaring om sentralte ting. Det er noe man må være oppmerksom på, sier Ringsrød til VG.

Mørkt på åstedet

Olsen forklarte i avhør at de var mørkt da drapet skjedde.

Ilstad stilte spørsmål om hva Olsen faktisk så, og hva han tror han kunne ha sett.

Olsen svarte at han «fornemmer» at han så 10-15 meter foran seg, men forklarer samtidig at sikten bare var 3-4 meter på åstedet.

DRAPSTILTALT: Syvbarnsmoren (44) har ikke rukket å begynne på sin forklaring. Både hun og hennes 20 år gamle sønn nekter straffskyld. Foto: Frode Hansen , VG

Olsen har også forklart at han husker at syvbarnsmoren ropte konkrete ting om den alvorlige handlingen Bakken skal ha begått mot en nærstående av de tiltalte, som skal ha vært opptakten til at de tre oppsøkte Bakken.

På spørsmål fra Ilstad om han faktisk husket hva syvbarnsmoren sa, sier Olsen at han ikke er sikker på hva som ble sagt og han heller ikke er helt sikker på om syvbarnsmoren stakk Bakken i hånda med kniven, slik han har hevdet tidligere.

– Jeg prøver å fortrenge det å legge det tilbake, men det er ikke lett å legge det bak meg, svarer Olsen på spørsmål fra syvbarnsmoren forsvarer, Arnor Ilstad, på om han husker bedre med tiden hva som skjedde på drapsdagen.

Strid om planlegging

Under utspørringen til Ilstad, understreket Olsen på ny sin påstand om at drapet ikke var planlagt. Tidligere på dagen sa han imidlertid at han «hadde drap i tankene» før han dro opp på Veståsen.

– Hadde dette var planlagt, hadde jeg ikke gjort drapet midt på veien. Jeg hadde ikke hatt med en påskrudd telefon, og jeg hadde ikke fylt bensinkannen samme kvelden, svarte Olsen.

– Så du er kjent med at det er smart å skru av telefonen og slikt? spurte Ilstad.

– Ja, det er jeg, svarte Olsen.

Aktor Thorbjørn Klundseter mener drapet er planlagt og begått under særdeles skjerpende omstendigheter, særlig fordi Bakken var ved bevissthet da han ble satt fyr på.