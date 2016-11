Forsvarer avviser seksuelt hevnmotiv

GJØVIK (VG) Den drapssiktede morens forsvarer avviser at klienten skal ha hatt et seksuelt hevnmotiv i forbindelse med drapet på Nils Olav Bakken (49).

I løpet av den over 70 dager lange drapsetterforskningen har rykter florert på Dokka i Oppland.

Et av ryktene – som har kommet frem etter at tre personer ble siktet for drap – har vært at drapsofferet Nils Olav Bakken skal ha forgrepet seg mot et nært familiemedlem av den drapssiktede moren.

Påstanden avvises kategorisk av den drapssiktede morens forsvarer, Arnor B. Ilstad, som legger til at det påståtte overgrepet skal ha skjedd i 2012.

Grillet om overgrepsrykter i avhør



– Hun vet ikke om ryktet har rot i virkeligheten, og at det danner et motiv for henne, avviser hun både overfor meg og politiet. Hun bærer heller ikke nag til avdøde i forhold til disse ryktene, sier den drapssiktede morens forsvarer, Arnor B. Ilstad, til VG.

Forsvarsadvokaten opplyser også at den drapssiktede moren har blitt stilt en rekke spørsmål om overgrepsryktene i politiavhør, og han har et klart inntrykk av at dette er politiets hovedhypotese når det gjelder de drapssiktedes motiv for handlingen.

DRAPSSIKTET: Småbarnsmor i 40-årene fra Dokka.

– Ja, så langt jeg har klart å utrede, så er dette grunnlaget og tesen for de siktede. Det har vært over 160 vitneavhør i saken, og samtlige avhør gjelder avklaring av rykter. Det er ellers lite fakta å bygge på i denne saken, sier Ilstad.

– De har kjent til hverandre



Ifølge politiet, har ingen av de drapssiktede noen relasjon til det 49 år gamle drapsofferet.

– Det har ikke vært noe nært forhold. Det har vært helt nøytralt, men de har ikke omgått hverandre eller vært hjemme hos hverandre. De har kjent til hverandre og hatt et alminnelig forhold som resten av bygden, sier forsvareren.

Det var lørdag 3. september at Nils Olav Bakken (49) ble funnet drept og dumpet i rester av et bål på Veståsen i Søndre Land kommue i Dokka.

Tirsdag denne uken slo politiet til mot tre sambygdinger og siktet de for drap: En småbarnsmor i 40-årene, hennes sønn i 20-årenen og morens eks-kjæreste (35).

Alle nekter straffskyld.