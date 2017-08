Flå-drapet: Drepte Alexandra Nilssen (21) med kniv

25-åringen som er siktet for drapet på samboeren Alexandra Nilssen (21), knivstakk kjæresten til døde.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det opplyser politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til VG.

– Politiet har sikret kniven vi mener er drapsvåpenet, sier Omholt.

Den drapssiktede mannen ble avhørt for andre gang onsdag. I avhøret, som varte i mer enn fem timer, opprettholdt han forklaringen om at han ikke husker noe fra selve drapshandlingen.

– Han mener fortsatt at han ikke kan fatte det, men han skjønner likevel at det er han som har gjort det. Nå ønsker han å finne ut hva som har skjedd, sier 25-åringens forsvarer Sindre Løvgaard til VG.

Skulle bli lege: Slik beskrives Alexandra (21) av venner og familie

25-åringen har erkjent drapet på samboeren, men har ikke ønsket å ta stilling til spørsmålet om straffskyld før det er gjort psykiatriske undersøkelser av om han er tilregnelig eller ikke.

Bevis for kommunikasjon

Det var tirsdag 18. juli at Alexandra Nilssen ble funnet drept på en hytte i Flå i Buskerud.

ÅSTEDET: En likbil hentet Alexandra Nilssen (21) samme dag som hun ble funnet død på hytta i Buskerud. Foto: Klaudia Lech , VG

Politiet ble varslet om drapet under svært spesielle omstendigheter: Tidlig på morgenen havnet den nå drapssiktede mannen i en trafikkulykke på riksvei 7 ved Gulvik. Da politiet kom til stedet, satt mannen fastklemt i en bil. Da de snakket med ham, sa han at han hadde drept kjæresten, og at vedkommende lå på en hytte i nærheten.

Lensmannen om hyttedrapet: – Oppførte seg utagerende og var ustabil

Den drapssiktede mannen har i avhør forklart at han husker hvordan morgenen forløp seg helt frem til drapshandlingen. Så er det politiet beskriver som en «relativt kort periode» helt svart, før han igjen husker at han satte seg i bilen og havnet i en trafikkulykke.

– Vi har bevis for når de har hatt kommunikasjon frem til drapshandlingen og senere et godt bilde på hva som skjedde frem til kollisjonen, sier politiadvokat Omholt.

Uenige om motiv

Politiet mener mannen forsøkte å avslutte sitt eget liv da han kolliderte med en personbil i motgående kjørefelt.

ETTER RETTSMØTET: Politiadvokat Per Thomas Omholt, forsvarer Sindre Løvgaard og bistandsadvokat Gunn Iren Midtbø diskuterer seg imellom etter rettsmøtet i Ringerike tingrett 21. juli. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Den drapssiktede er varetektsfengslet i fire uker.

25-åringen har frem til fengslingen i slutten av juli oppholdt seg på en psykiatrisk avdeling og sliter fortsatt med selvmordstanker. Forsvareren hans forteller at det er den psykiske helsetilstanden som har fått mannen til å begå drapet.

25-åringen ble varetektsfengslet: Mener han ikke hadde motiv for drapet

Politiet, på sin side, mener å ha bragt på det rene et motiv for drapet.

– Det er han helt uenig i. Hvis politiet mener at handlingen skyldtes noe annet enn helsetilstanden hans, får de etterforske det. Han mener ikke selv å ha noe motiv for drapet, sier 25-åringens forsvarer.