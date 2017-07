Fire drap på tre år begått av barn på Sørlandet: – Vet ikke hvorfor

De siste tre årene har Sørlandet blitt rystet av fire drap begått av personer under atten år.

14 år gamle Alma Gabriela Knutsen ble funnet død ved Søgneelva lørdag 29. august 2015. En 14 år gammel gutt har innrømmet å stå bak drapet.



Drapet skulle vise seg å bli den første i en serie på fire drap begått av barn på Sørlandet bare de siste tre årene. I desember 2016 tilstod en 15 år gammel gutt dobbeltdrapet på Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i Kristiansand.

Onsdag ble byen rammet av en ny drapstragedie. Politiet har pågrepet og siktet en 15 år gammel jente for knivdrapet på 17 år gamle Marie Skuland inne på Sørlandssenteret. En 23 år gammel kvinne ble også kritisk skadet under knivangrepet.

Vet ikke hvorfor

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Universitetet i Oslo forteller at de drep drapene begått av barn på Sørlandet er en uvanlig situasjon.

– Det har vært flere slike drap med mindreårige på Sørlandet, men vi vet ikke hvorfor. Det kan også være tilfeldigheter, sier Bjørnebekk til VG.

Hun har tidligere forsket på barn som dreper, for å se etter mønstre i drapene. Når det gjelder disse drapene, forteller hun at det er for få tilfeller til å se et slikt mønster.

Voldsforsker: – Barn dreper nesten aldri

– Barn som dreper har gjerne en «overdose» av ulike risikofaktorer. På ytre plan, ved at de ofte har opplevd vold selv, eller har tilknytningsbånd som er problematiske. De har også ofte nevrofysiologiske forstyrrelser som gjør at de ikke håndterer de ytre forholdene, sier hun.

Flere drap i Agder

Bjørnebekk forteller at det er rundt tre drap i året som begås av personer under 20 år, og at bare et fåtall av disse er begått av personer under 18. Samtidig kan enkelte dødsfall bli registrert som ulykker, når det er snakk om svært unge gjerningsmenn.

– Er det noe spesielt med Sørlandet?

– Agder har vært noe høyere utsatt enn andre steder når det gjelder drap generelt. Men akkurat disse tilfellene kan skyldes tilfeldigheter. Vi har så få drap i Norge at det er vanskelig å beskrive mønstre, men Agder er flere ganger blitt trukket frem grunnet overrepresentasjon i drapssaker, og disse barnedrapene, sier Bjørnebekk.

For å forebygge at barn begår drap, mener forskeren det er viktig å sette inn tiltak så tidlig som mulig.

– De som er såkalte tidligstartere må få korreksjon i ung alder, slik at de lærer seg å håndtere negative følelser. Vi har gode programmer for dem under skolealder, med foreldretreningsprogrammer og programmer som fokuserer på samspill i familien, sier hun.

Siktet jente (15) i psykiatrisk behandling før drapet



Administrerende direktør Jan-Roger Olsen ved Sørlandet sykehus bekrefter at den siktede 15 år gamle jenta har vært til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien ved sykehuset over lengre tid.

SYKEHUSSJEF: Administrerende direktør Jan-Roger Olsen forteller at Sørlandet sykehus først vil ta for seg den akutte situasjonen i forbindelse med drapet på 17 år gamle Marie Skuland.

– Vi oppfatter at dette har skjedd i godt samarbeid med kommunen, sier Olsen til VG.

Han viser til at situasjonen for den 23 år gamle kvinnen, som ble angrepet på Sørlandssenteret, fortsatt er kritisk.

– All vår energi og fokus er nå på denne hendelsen. Vi ser på hva som kan gjøres i denne aktuelle situasjonen, med gjennomgang av rutiner og hendelsesforløp, for å se om det er ting som kunne og burde vært håndtert annerledes fra sykehusets side, sier Olsen.

– Usedvanlig trist

Han forteller at sykehuset nå jobber spesielt med å ivareta pårørende, i tillegg til ansatte på best mulig vis.

– De langsiktige vurderingene for hva som kan gjøres annerledes har vi så langt ikke adressert. Det vil være naturlig å gjøre det når den akutte situasjonen er håndtert, sier direktøren.

Olsen forteller at lokalsamfunnet, pårørende og ansatte ved sykehuset er betydelig preget av det som har skjedd.

– Det er usedvanlig trist at slike hendelser skal inntreffe og ramme helt uskyldige mennesker på en ikke-forutsigbar måte, sier han.