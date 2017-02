Fengselsdrapet i Ringerike: Skal ha stått over drapsofferet med en stikkgjenstand

55-åringen som er siktet for drapet på en medfange i Ringerike fengsel er varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon.

Det bekrefter politiadvokat Per Thomas Omholt ved Nordre Buskerud politidistrikt overfor VG.

55-åringen har også fått brev- og besøksforbud, og blir satt i full isolasjon i to uker.

– Bakgrunnen for at vi ba om det er blant annet at han ikke har avgitt forklaring ennå. Vi ønsker ikke at han skal kunne tilpasse seg andres forklaringer, og så er det selvfølgelig viktig for oss at vi kan kartlegge særlig om dette drapet var planlagt og hva som var motivet, uten at han kan påvirke andre vitner, sier Omholt til VG.

Ifølge rettsdokumenter fra dagens fengslingsmøte har vitner forklart at den siktede ble observert med en «blodig stikkgjenstand» etter drapet. Det beskrives også at drapsofferet, en overgrepsdømt 58-åring, lå blødende på gulvet.

– Ja, det kan vi vel for så vidt bekrefte, sier Omholt til VG.

Omholt ønsker imidlertid fortsatt ikke å si noe om hva slags gjenstand som ble brukt for å ta livet av 58-åringen.

Den siktede, som er 55 år, var allerede i gang med å sone en dom på 17 og et halvt års fengsel for Oppsal-drapet, som er beskrevet som en ren likvidering.

Mannens forsvarer, Oscar Ihlebæk, er for tiden i Harstad i forbindelse med en annen sak. Advokat Tore Ihlebæk representerte derfor den siktede i fengslingsmøtet tirsdag.

– I og med at han ennå ikke har avgitt forklaring, og at fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, så er det ikke så mye jeg kan si. Men han samtykket til fengsling, sier Tore Ihlebæk til VG.

55-åringen vil sannsynligvis avgi forklaring i løpet av uken, anslår både Omholt og Ihlebæk.