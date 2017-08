Feiring-drapet: Politiets «superbil» punkterte under utrykning til åstedet

I full utrykning til drapet i Feiring, der en gjerningsmann stadig var på frifot, ble politiets spesialutstyrte patruljebil stående langs E6.

Dermed måtte politiet ringe etter bergingsbil som tauet patruljebilen til en dekkforhandler.

Punkteringen skjedde langs E6 ved Eidsvoll Verk, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad, som først omtalte saken.

– Patruljemannskapet ble raskt plukket opp av en annen tjenestebil og kjørt til Feiring, sier politiinspektør Hans Holmgrunn, leder for felles operativ enhet, til lokalavisen.

Da bergingsselskapet hadde fått skiftet dekk på bilen, ble den transportert til Feiring og overlevert politiet, som umiddelbart tok den i bruk.

– Det er selvsagt krevende når slike hendelser skjer under utrykning til et alvorlig oppdrag. Evnen til å improvisere med de ressursene som er tilgjengelige, vil derfor ha stor betydning, sier Holmgrunn til av Eidsvoll Ullensaker Blad.

OMFATTENDE AKSJON: Politiet var til stede med mer enn ti biler, et helikopter og hundepatruljer i jakten på den mistenkte gjerningsmannen etter drapet i Feiring. Foto: Helge Mikalsen , VG

Han mener ikke uhellet fikk noen negative konsekvenser av stor betydning for politiets evne til å løse oppdraget.

Minnestund samme dag: – Bygda er i sjokk

Spesialbilen er av typen Mercedes-Benz Geländewagen og står registrert på Romerike politidistrikt. Ifølge lokalavisen har bilen en totalvekt på hele 4,2 tonn.

Pågrepet på direkte-TV

Alle politidistriktene i landet har fått hver sin bil av denne typen, blant annet som følge av Nokas-ranet, der en politimann ble skutt og drept i bilen han satt i. Den brukes for å sikre politifolk under skarpe oppdrag.

Det var mandag klokken 05.55 at politiet fikk melding om at en kvinne i 60-årene var funnet død i en privat bolig i Feiring. Hennes ektemann ble raskt mistenkt for drap, men politiet kunne ikke finne ham noe sted.

Da politiet hadde søkt etter mannen i omkring fem timer, ble han pågrepet på direktesendt TV:

Like før pågripelsen ble VGs fotograf vitne til at en av politihelikopterpilotene gikk inn i skogholtet, før han så gikk rolig ut igjen.

Varetektsfengslet i fire uker

Umiddelbart etterpå stormet flere politifolk inn i skogholtet og pågrep ektemannen like før klokken 11.30. Han ble deretter iført en hvit kjeledress av samme typen som brukes av krimteknikere.

I avhør mandag ettermiddag erkjente ektemannen straffskyld for drap. Hans forsvarer, Dag Svensson, beskriver hendelsen som en familietragedie og forteller at ektemannen er svært preget.

Den drapssiktede mannen er varetektsfengslet i fire uker, hvorav to vil være med brev- og besøksforbud.

Politiet opplyser at de mener å kjenne til hendelsesforløpet i saken, men at det er for tidlig å si noe om et eventuelt motiv. De vil heller ikke si noe om dødsårsaken.

Ekteparet hadde to felles barn.