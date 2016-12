Ektepar kjent skyldig i trippledrap

Et norsk-pakistansk ektepar er i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i å ha drept sin 24 år gamle svigersønn, hans bror og hans far i Pakistan i 2013, melder NRK.

I desember i fjor ble de to dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett, mens mannens bror ble dømt til 17 års fengsel. De tre ble dømt for overlagt drap, og alle tre anket på stedet. Ekteparet anket over skyldspørsmålet og broren over straffeutmålingen.

Ekteparets svigersønn, hans bror og far ble drept med flere skudd i mai 2013 i Pakistan. Ifølge dommen var drapet æresrelatert. Påtalemyndigheten mener foreldrene bestilte drapene etter at datteren i hemmelighet hadde giftet seg uten deres samtykke.

– Æresdrap skal vurderes på linje med andre drap. De tiltalte har bodd i Norge i mer enn 30 år og kan ikke hevde at de ikke kjente regelverket her i landet, het det i dommen fra Oslo tingrett.

De tiltalte er bosatt i Norge, mens drapsofrene var bosatt i Pakistan.

Ankesaken har gått for lagmannsretten siden 13. september. Mandag holdt lagdommeren sin rettsbelæring. Juryen var klar med kjennelsen etter bare få timers drøftelse.

