Drapstiltalt syvbarnsmor (44): Fikk «plutselig» kniv av Odd Raymond (36)

GJØVIK (VG) Den drapstiltalte syvbarnsmoren (44) mener drapsofferet virket «koselig og troverdig». Hun trodde aldri situasjonen ville gå lenger enn «litt grisebank», hevder hun.

Syvbarnsmoren inntok vitneboksen med en bunke håndskrevne notater, skrevet med flere ulike farger.

– Det er mine egne notater, jeg forberedte meg i går. Dette er ganske viktig for meg, og livet mitt, svarte syvbarnsmoren og holdt notatene tydelig frem så alle kunne se at det ikke var utskriftene av hennes egne avhør hun hadde med.

I innledningen av det som skulle bli en tårevåt forklaring, snakket 44-åringen om en alvorlig handling de tre tiltalte mener Nils Olav Bakken (49) hadde utført mot en person i deres nære krets.

Aktor: Video viser at drapet var planlagt

Det var denne handlingen de skulle ta opp med Bakken den kvelden de oppsøkte ham og tok han med på kjøretur. Samme kveld ble Bakken knivstukket gjentatte ganger og tent på mens han ennå skal ha vært i live.

Odd Raymond Olsen (36) erkjenner straffskyld for drapet, mens syvbarnsmoren og sønnen hennes (20) nekter straffskyld.

«Koselig å få være med»



Syvbarnsmoren husker at Bakken virket blid da han satte seg inn i bilen. Hun forteller i retten at hun introduserte seg for Bakken med sitt rette navn, i motsetning til 20-åringen som tirsdag forklarte at han brukte et falskt navn i tilfelle turen skulle resultere i slåssing og en anmeldelse.

Pågripelse med traktor: Slik avslørte politiet de tiltalte

Saken fortsetter under VGTV-innslaget.

Countrymusikk ble etter Bakkens ønske satt på i bilen, og det ble kjørt noen rånerunder i Dokka, forklarer syvbarnsmoren.

– Når du kjører med NN (20-åringen, journ.anm.) og Odd Raymond, blir det alltid noen rånerunder rundt Dokka. Sånn har det alltid vært.

På turen oppover satt Bakken og nynnet til musikken og koste seg, ifølge syvbarnsmorens forklaring.

– Han sa flere ganger at det var koselig å få være med, for han hadde ikke mange venner, sier hun.

Tok frem kart

44-åringen forteller at hun fikk beskjed om hvor hun skulle kjøre hele veien. Om hun hadde blitt bedt om å finne igjen stedet i dag, hadde hun aldri klart det, hevder hun.

Syvbarnsmoren sier at Olsen spurte Bakken om den alvorlige handlingen og at Bakken vegret seg litt for å snakke om dette. Han innrømmet likevel handlingen.

REKONSTRUERER: Her regisserer Odd Raymond Olsen (36), sittende oppå en politimann, drapet på Nils Olav Bakken (49) foregikk. Politimannen til høyre spiller 20-åringen som også etter egen forklaring sparket Bakken med høyre fot. Politikvinnen til venstre spiller syvbarnsmoren i Olsens rekonstruksjon. Foto: Politiet

Hun tar opp et kart i retten og viser hvor hun stoppet bilen. Bakken skal ha ønsket at motoren ble skrudd av. Hun forteller at hun og Bakken da begynte å snakke om personen som de tre tiltalte mente Bakken hadde begått en alvorlig handling mot.

Bakken sa da at han ikke hadde gjort noe galt mot personen, men dette kunne ikke syvbarnsmoren skjønne at var tilfelle.

Fikk «plutselig» kniv

Bakken ble spurt om han var ærlig, og først da mener syvbarnsmoren at Bakken skjønte hvorfor han var blitt tatt med opp på åsen.

49-åringen skal så ha blitt stresset og sagt at han kjenner folk som kan hevne seg på de nå tiltalte dersom de banket ham opp. Dette har også 20-åringen forklart i retten.

– Vi svarte at vi ikke ville gjøre ham noe, vi vil bare at du skal være ærlig, forteller syvbarnsmoren.

DREPT: Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat

Videre fikk hun «plutselig» en kniv av Odd Raymond, men hun mener det ikke var noe poeng i å bruke kniven til å skremme Bakken, forklarer hun.

– Jeg synes han virket som en troverdig og koselig kar å prate med. Jeg hadde aldri sett ham før. Han var litt sen i praten, men jeg visste ikke hvordan han var ellers.

Ifølge syvbarnsmorens forklaring henvendte Bakken seg direkte til henne. Hun fortalte «høylytt» hva hun mente om den alvorlige handlingen han ifølge henne skulle ha utført mot en person i hennes nære krets.

– Han la hånden på skulderen min. Jeg så ikke på det som noen fare, men jeg likte det ikke, så jeg rygget litt. Odd Raymond var tett på, så han gikk mellom oss. Da dyttet Bakken han litt unna, sier syvbarnsmoren, og hevder Bakken gjentok trusselen om at han kjente folk som kunne «ta dem».

– Det var et kaos, og plutselig så lå Nils Olav på bakken. Jeg så ikke hvem som gjorde det, men jeg ble fortalt etterpå at det var NN (sønnen), sier hun.

– Skulle få litt grisebank



Videre hevder hun at Olsen gjentatte ganger ropte at hun skulle holde bena til Bakken, og at hun lystret ordre.

– Det var krangling og roping og skriking. Det er jo forståelig, det er en mann som ble holdt nede, men jeg vet ikke hva som ble sagt.

– Det var så mørkt at jeg så faktisk ikke hvem sine ben jeg holdt, hevder hun.

Politiets eget bilde: Stor uenighet om rekonstruksjonen

Syvbarnsmoren forteller at hun var veldig redd under hele sekvensen. Hun mener hun fikk beskjed om å skjære opp stripsen som Olsen hadde forsøkt å sette på Bakkens arm, men at hun ikke klarte det.

– Jeg fomlet fælt med å få opp denne stripsen. Jeg oppfattet at Odd Raymond var litt sint på meg fordi jeg var så fryktelig klønete. Det syntes jeg var veldig greit, for jeg hadde ikke lyst til å være i den situasjonen lenger, forklarer hun.

Saken fortsetter under VGTV-innslaget.

Syvbarnsmoren mener så hun gikk tilbake mot bilen, men at hun ikke ga beskjed til noen av de andre. «Det var ikke mulig for dem å se at jeg gikk», tilføyer hun.

– Det var aldri i mine tanker at det skulle skje noe annet enn at han skulle få litt grisebank, sier hun.

– Plutselig ble alt lyst



44-åringen hevder hun startet bilen og at hun ikke ønsket å høre noe mer av det som skjedde. Lyden fra basketaket ble imidlertid ikke overdøvet, så hun kjørte noen meter frem, forklarer hun.

Syvbarnsmoren forteller at hun satte seg i bilen. 20-åringen skal så ha kommet bort til bilen og spurt hvordan hun hadde det.

Plutselig ble «alt lyst», forklarer hun. Da hadde Olsen tent på Bakken. Alle de tiltalte beskriver store flammer.

– Odd Raymond kom tilbake og sa «kjør!».

På vei ned spurte 20-åringen Odd Raymond om hva som hadde skjedd. Syvbarnsmoren forteller at hun kjørte fort, at hun ville ned og at tårene rant.

– Odd Raymond spurte NN (sønnen) om det gikk bra, men jeg husker ikke hva han svarte. Han nølte litt. Odd Raymond sa heller ikke så mye. Jeg begynte allerede på turen ned fra åsen med en fortrengelsesprosess. Jeg klarte ikke ta innover meg hva jeg egentlig hadde hørt. Jeg hadde aldri i verden trodd det skulle gå slik.

DRAPSTILTALT: Odd Raymond Olsen (36) erkjenner å ha drept Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat

Brøt ut i tårer

Syvbarnsmoren blir tårevåt når hun forteller om da de tre kom hjem fra Veståsen.

– Jeg tenkte at dette har aldri skjedd. Jeg vil ikke prate om det, sier 44-åringen, som forteller at klær ble brent opp og at hun sto lenge i dusjen og gråt.

Pågripelse i traktor: Slik avslørte politiet de tiltalte

Deretter la hun fram klærne som skulle brukes i konfirmasjonen og gikk for å legge seg.

– Odd Raymond sovnet fort. Jeg begynte å fryse, skjelve, som man gjør når man er veldig redd.

Hun gikk ned på kjøkkenet og traff sønnen der. Hun spurte hvordan det gikk med ham, og han skal ha svart: «Dette var jo veldig spesielt dette her. Dette hadde jeg ikke trodd om Odd Raymond».

Vurderte å melde seg

Da saken kort tid senere ble blåst opp i mediene, snakket syvbarnsmoren og sønnen om å melde seg for politiet. De kom frem til at de ikke skulle gjøre det – de var for redde for ikke å bli trodd, forteller hun.

– Jeg var redd for å måtte være borte fra ungene mine. Det er omtrent sånn som det har blitt nå, sier hun gråtkvalt.

– Jeg latet som om dette var noe jeg ikke hadde hatt noe med i det hele tatt. Praten gikk på bygda, men jeg tok ikke del i den. Jeg leste ingen nyheter, forklarer hun.

De tre tiltalte ble alle pågrepet 15. november i fjor.