Drapssiktet 25-åring: Jeg har ikke noe motiv

RINGERIKE TINGRETT (VG) Mannen som er siktet for å ha drept samboeren sin på en hytte i Flå, mener ikke det lå noe motiv bak drapet på kjæresten.

Det bekrefter han via sin forsvarer, advokat Sindre Løvgaard.

Fredag samtykket han til fire ukers varetektsfengsling. Politiet har bedt om at han bor på isolat i to uker først, hvilket han har motsatt seg.

25-åringen oppholder seg for tiden på en psykiatrisk avdeling og sliter med selvmordstanker. Forsvareren hans forteller at det er den psykiske helsetilstanden som har fått mannen til å begå drapet.

Politiet, på sin side, uttalte torsdag kveld at de mente å ha bragt på det rene et motiv for drapet.

– Det er han helt uenig i. Hvis politiet mener at handlingen skyldtes noe annet enn helsetilstanden hans, får de etterforske det. Han mener ikke selv å ha noe motiv for drapet, sier Sindre Løvgaard til VG.

– Helt knekt

Politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere det antatte motivet de jobber ut fra.

Politiet vil så snart som mulig oppnevne rettspsykiatere for å få vurdert mannens psykiske helse.

På vei inn i rettsmøtet fredag ettermiddag gikk den drapssiktede 25-åringen med bøyd nakke og med hendene til hodet. Fremme ved plassen sin skjulte han hodet i armene.

FORSVARER: Advokat Sindre Løvgaard. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Omholt har tidligere uttalt at mannen ikke husker noe fra selve handlingen. Forsvareren forklarer at han har det særdeles tungt.

– Han har det helt grusomt. Han er helt knekt. Han kan ikke forstå det som har skjedd. Dette var dama han har vært glad i. Han er helt knust og fatter ikke at dette kan ha skjedd.

Kolliderte etter drapet

Etter drapet satte mannen seg i en bil og forsøkte å avslutte livet, har han forklart til politiet. Denne handlingen husker han mer av, ifølge politiadvokat Omholt.

Mannen svingte over i motgående kjørefelt på riksvei 7 ved Gulsvik i Hallingdal omkring klokken 8.30 tirsdag morgen. Han krasjet stygt i fronten på en møtende bil.

Selv ble mannen sittende fastklemt, og det var da politiet kom til stedet at han fortalte at han hadde drept kjæresten. På et tidspunkt var 25-åringen bevisstløs.

De to personene i den andre bilen, en mann og en kvinne i 50-årene, kom fra hendelsen med lettere skader.