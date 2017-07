Drapssiktedes forsvarer: – Hun er dypt fortvilet

Drapssiktede 15-åring har vært behandlet i barne- og ungdomspsykiatrien ved Sørlandet sykehuset over lengre tid.

Den 15 år gamle jenta som er siktet for drap og drapsforsøk, etter at to personer ble knivstukket på Sørlandssenteret utenfor Kristiansand, er en kjenning av både politiet og helsevesen.

15-åringen ble pågrepet onsdag kveld og ble forsøkt avhørt samme dag, men avhørene ble raskt avbrutt på grunn av jentas tilstand.

Jentas forsvarer, Hege Klem, sier at hun har hatt et møte med sin klient, men at de ikke snakket om saken.

– Hun var ikke i stand til å bli avhørt. Hun er dypt fortvilet, sier Klem til NTB.

Fungerende påtaleleder, Cecilie Pedersen Hille fortalte under en pressekonferanse torsdag formiddag, at jenta nå er innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal.

Gikk til behandling

Administrerende direktør Jan-Roger Olsen, ved Sørlandet sykehus bekrefter at den siktede 15 år gamle jenta har vært til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien ved sykehuset over lengre tid.

– Vi oppfatter at dette har skjedd i godt samarbeid med kommunen, sier Olsen til VG.

Han viser til at situasjonen for den 23 år gamle kvinnen, som ble angrepet på Sørlandssenteret, fortsatt er kritisk.

– All vår energi og fokus er nå på denne hendelsen. Vi ser på hva som kan gjøres i denne aktuelle situasjonen, med gjennomgang av rutiner og hendelsesforløp, for å se om det er ting som kunne og burde vært håndtert annerledes fra sykehusets side, sier Olsen.

Betydelig preget

Han forteller at sykehuset nå jobber spesielt med å ivareta pårørende, i tillegg til ansatte på best mulig vis.

– De langsiktige vurderingene for hva som kan gjøres annerledes har vi så langt ikke adressert. Det vil være naturlig å gjøre det når den akutte situasjonen er håndtert, sier direktøren.

Olsen forteller at lokalsamfunnet, pårørende og ansatte ved sykehuset er betydelig preget av det som har skjedd.

– Det er usedvanlig trist at slike hendelser skal inntreffe og ramme helt uskyldige mennesker på en ikke-forutsigbar måte, sier han.