Drapssiktedes advokat: – Han er preget

22-åringen som er siktet for drapet på Notodden lørdag ettermiddag har samtykket til fengsling, men har ikke tatt stilling til straffeskyld.

22-åringen ble sent i går kveld avhørt.

Hans forsvarer Borgar Veiding forteller at mannen satt i avhør i rundt to og en halvtime fra klokken 23.00. Der fikk han mulighet til å selv gi sin versjon av hva som skjedde.

Borgar opplyser at siktede ikke har tatt stilling til straffeskyld, men ønsker utover det ikke å kommentere siktedes frie forklaring.

– Han forstår alvoret i situasjonen, og han er preget av det som har skjedd, men også lettet over å ha fått forklart seg fra politiet, sier Borgar Veiding.

Fengslingsmøte mandag



Først senere vil politiet gjøre et avhør der de i større grad stiller spørsmål til siktede. Da blir det også aktuelt for ham å ta stilling til straffeskyld.

Forsvareren opplyser at 22-åringen har samtykket til varetektsfengsling.

Lørdag kveld ble 22-åringen fremstilt for lege, og politiet vurderer også en prejudisiell observasjon.

Trolig blir det fengslingsmøte på mandag. Det vil gå som såkalt kontorforretning, uten den siktede til stede.

Det er ikke noen familiær relasjon mellom siktede og avdøde, men de kjente hverandre fra før.

MAXBO: Det var inne på denne butikken at drapet skjedde. FOTO ALF ØYSTEIN STØTVIG/VG

Knivstukket



Det var midt i julehandelen lørdag at en 42 år gammel snekker ble knivstukket og drept på et pauserom for de ansatte i Maxbo-butikken på Notodden.

Gjerningsmannen var ansatt ved byggevareforretningen.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om hva som kan være var motivet for gjerningen.

22-åringen som er siktet for drapet lørdag kveld er ikke kjent av politiet for andre alvorlige saker. Det var brannvesenet som først kom til åstedet og tok kontroll på gjerningsmannen.

Ifølge vitner skal han ha vært blodig, og hatt en øks i hånden.

Drepte avverget selv mulig drap



Den drepte 42-åringen ble i 2007 tildelt en heltemedalje etter at han avvæpnet en knivdesperado på Notodden året før. Etter å ha hørt desperate skrik fra nabohuset, klatret han opp på verandaen med en stige og tok seg inn i boligen. Naboen var da i ferd med å gå løs på kona med kniv og slagvåpen.

– Jeg skal ikke fremstille meg selv som en helt. Men jeg er redd kvinnen hadde blitt drept om noen ikke hadde grepet inn, sa han til lokalavisen Varden etter hendelsen.

Ifølge medieomtalen tok han et kraftig tak rundt halsen til gjerningsmannen og klemte til med begge hender, slik at han ble nødt til å roe seg ned.