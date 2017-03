Drapssiktede tilbake på drapsstedet

RINGERIKE (VG) Han stakk en overgrepsdømt medfange til døde. Onsdag var han tilbake i fengselet og forklarte seg detaljert om drapet i flere timer.

– Han ga en lang og detaljert redegjørelse for de samme forholdene som han har forklart til politiet. Jeg kan ikke se at denne rekonstruksjonen på noen måte avvek fra det han allerede har forklart, sier hans forsvarer Oscar Ihlebæk til VG.

Statsadvokat, politietterforskere og teknikere ankom Ringerike fengsel ved 09-tiden tirsdag morgen, og det hele var ikke over før klokken 12, forklarer advokaten. Blant deltagerne i rekonstruksjonen var også medbrakte figuranter – folk som skal opptre i den posisjonen som drapssiktede forklarer.

STOR REKONSTRUKSJON: Politifolk, jurister, figuranter og advokater var til stede under rekonstruksjonen av drapet i Ringerike fengsel. Her en gruppe samlet utenfor fengselet før rekonstruksjonen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Drap i fengsel er sjelden i Norge – ifølge Ihlebæks informasjon skjedde siste drap mellom medfanger i 1982.

56-åringen sonet en drapsdom fra det såkalte Oppsaldrapet i 2014, da han lørdag 25. februar gikk til angrep på en kjent overgrepsdømt medfange på 59 år. Denne fangen var dømt for mange overgrep mot unge gutter. I sin politiforklaring har mannen fremholdt at han hadde store vansker med å forholde seg til medfanger som var dømt for seksualovergrep mot barn. Han mente blant annet at de ikke ble straffet hardt nok.

Forhindret drap

I politiforklaringen opplyser han også at han forsøkte å drepe ytterligere to andre medfanger i tilknytning til drapet på 59-åringen. Dette ble ifølge politiet forhindret av fengselsbetjenter som kom til.

56-åringen kunne under rekonstruksjonen i detalj redegjøre for hvor de øvrige innsatte var mens de dramatiske handlingene pågikk, og hvor de ansatte i fengselet var da drapet og drapsforsøkene skjedde, sier Ihlebæk.

Mannen sitter nå i varetekt i Skien fengsel.

Han har i sin politiforklaring erkjent at han forøvet 59-åringens død, men har i samråd med sin forsvarer ikke erkjent straffskyld.

– På grunnlag av hans meget detaljerte politiforklaring og det faktum at politiet allerede har gjort 40 vitneavhør i saken, har jeg bedt om lettelse av fengslingsvilkårene for min klient, slik at han ikke holdes i isolasjon, men får tilgang til TV og radio, sier Ihlebæk.