Drapsofferets venninne: – Hun var alltid morsom

Kvinnen som ble funnet død i en bil ved Feiring tirsdag, er en 23 år gammel asylsøker fra Iran.

Det bekrefter politiet i en pressemelding fredag.

Etter det VG kjenner til, søkte 23-åringen asyl til Norge fra Irak i 2015.

En tidligere venninne av kvinnen, som ønsker å være anonym, sier til VG at hun hadde kontakt med 23-åringen med ujenve mellomrom det siste året.

– Hun var en snill person, og alltid morsom, sier venninnen.

Hun sier hun ikke kjenner til 23-åringens kjæreste, og at de to for det meste snakket om hvordan asylsøknaden hennes gikk.

– Jeg ble helt sjokkert da jeg hørte hva som hadde skjedd, sier hun.



Bakgrunn: Politiet ba om bistand fra Kripos

Krangel om «kjæreste-ting»



Den drapssiktede mannen fra Iran har forklart til sin forsvarer at han drepte kjæresten sin ved et uhell etter en krangel om «kjæreste-ting».

– Min klient er dypt fortvilet og preget av saken. Han forstår at han har forårsaket at kjæresten er borte. Det er en jente han har vært glad i og som han hadde følelser for, har 38-åringens forsvarer Per Ove Marthinsen tidligere sagt til VG.

ÅSTEDET: Øst politidistrikt rykket ut til en trafikkulykke etter å ha fått melding fra Innlandet politidistrikt klokken 06.59 tirsdag. Foto: JOHN KNUT BAKKEN , TOTENS BLAD

Den 23 år gamle kvinnen bodde i en leilighet på Østre Toten. Leiligheten ble saumfart av kriminalteknikere fra politiet tirsdag.

Bistand fra Kripos

Den drapssiktede, som er norsk statsborger og bosatt i Oslo, ble onsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav to uker er i isolasjon. Han erkjenner de faktiske forholdene, men nekter straffskyld for drap.

Politiadvokat Anders Christiansen i Øst politidistrikt bekreftet torsdag ettermiddag at de har fått bistand av Kripos i etterforskningen av drapet.

– Vi innhenter bistand der vi føler for å få bistand. Kripos har bistått oss med noe, uten at jeg vil si nærmere hva den bistanden har gått ut på, sa Christiansen torsdag.

– Liten kniv

Det var klokken 05.59 tirsdag morgen at politiet fikk melding om et trafikkuhell ved Feiring på Romerike.

– De var på en kjøretur, men jeg er usikker på hvor de hadde vært og hvor de skulle. De kranglet om kjæreste-ting. Min klient er dypt fortvilet og preget av saken. Han forstår at han har forårsaket at kjæresten er borte. Det er en jente han har vært glad i og som han hadde følelser for, har Marthinsen tidligere sagt til VG.

Han bekrefter likevel at 38-åringen eier bilen der han ble pågrepet og kjæresten funnet drept.

Den drapssiktede 38-åringen har også forklart at krangelen pågikk mens de kjørte bilen, men at han da stoppet ved fylkesvei 33 ved Feiring på Øvre Romerike.

– Jeg oppfatter at hendelsen skjer der bilen ble funnet. Det er uklart om hvorfor kniven var i bilen, men jeg oppfatter det slik at den lå i bilen. Det er snakk om en liten kniv, sier forsvareren.