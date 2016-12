Drapsoffer ble tildelt heltemedalje

NOTODDEN (VG) 42-åringen, som ble drept på Maxbo, ble hyllet etter at han stoppet en knivdesperado for ti år siden.

Midt i julehandelen lørdag kveld ble snekkeren knivstukket og drept på et pauserom for de ansatte i Maxbo-butikken på Notodden. Gjerningsmannen er 22 år og var ansatt ved byggevareforretningen.

Ifølge politiet er det ikke kjent hva som var motivet for gjerningen. Drapssiktede og offeret kjenner hverandre fra tidligere, men det er ingen nær relasjon mellom dem.

– Det er forferdelig tragisk. Man hører at slikt skjer, men man nekter for å tro at det er sant. Han var en kjempepositiv kar og en pådriver for motorsportmiljøet på Notodden i tyve år, forteller en venn av avdøde til VG.

Hyllet som helt

Den drepte 42-åringen ble i 2007 tildelt en heltemedalje etter at han avvæpnet en knivdesperado på Notodden året før. Etter å ha hørt desperate skrik fra nabohuset, klatret han opp på verandaen med en stige og tok seg inn i boligen. Naboen var da i ferd med å gå løs på kona med kniv og slagvåpen.

– Jeg skal ikke fremstille meg selv som en helt. Men jeg er redd kvinnen hadde blitt drept om noen ikke hadde grepet inn, sa han til lokalavisen Varden etter hendelsen.

Ifølge medieomtalen tok han et kraftig tak rundt halsen til gjerningsmannen og klemte til med begge hender, slik at han ble nødt til å roe seg ned. Gjerningsmannen ble senere dømt for legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap. Både han og kona var av vietnamesisk opprinnelse. Under rettssaken kom det frem at de kranglet om hvor mye penger de skulle sende til hjemlandet.

Øyenvitne: – Han var blodig

22-åringen som er siktet for drapet lørdag kveld er ikke kjent av politiet for andre alvorlige saker. Det var brannvesenet som først kom til åstedet og tok kontroll på gjerningsmannen.

Ole Bjørnar Kåsastul var på Maxbo for å kjøpe maling sammen med kona og ble vitne til dramatikken.

– Jeg kom inn i butikken og følte en monoton og rar stemning. Jeg fikk kontakt med en av de ansatte som fortalte meg at det hadde skjedd et drap, sier han til VG.

Kåsastul kom seg ut, satt seg inn i bilen sin og kjørte et stykke bort, til den andre siden av veien. Da så han den antatte gjerningsmannen komme ut av butikken.

– Han hadde en øks i hånden, han var blodig og det så ikke bra ut, forteller han.

Ifølge Kåsastul så det ut som gjerningsmannen slo til en parkert bil med øksen.

– Så la han fra seg øksen og tok en telefon. Han virket relativt rolig. De ansatte sto rundt ham, men holdt god avstand. De ansatte håndterte situasjonen ekstremt bra og hindret ham fra å stikke av, sier Kåsastul.