Drapet på Nils Olav Bakken (49): Mor og sønn nekter straffskyld

GJØVIK (VG) Den 44 år gamle syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn nekter straffskyld for drapet på Nils Olav Bakken. Odd Raymond Olsen (36) erkjenner straffskyld.

Nils Olav Bakken (49) ble knivstukket og påtent på Totjernsvegen på Veståsen i Søndre Land 3. september i fjor.

I dag startet rettssaken mot Odd Raymond Olsen (36), en 44 år gammel syvbarnsmor og hennes 20 år gamle sønn. Alle tre er tiltalt for drap.

Aktor Thorbjørn Klundseter startet dagen med å lese opp tiltalen. Tingrettsdommer Helle Rolstad spurte deretter de tiltalte om de erkjente straffskyld.

Olsen erkjente seg skyldig. Mor og sønn svarte begge «nei» på spørsmål om straffskyld.

Olsen har i avhør innrømmet å ha begått drapet og erkjenner straffskyld.

Tiltalen: Dynket i bensin

Ifølge tiltalen skjedde drapet på gruoppvekkende vis:

ERKJENNER SKYLD: Odd Raymond Olsen (36) har i avhør erkjent å ha begått drapet på Nils Olav Bakken. I dag erkjente han straffskyld for drap. Foto: Privat



Først skal 20-åringen ha lagt ham i bakken. Mens Bakken lå nede, satt Olsen seg oppå offeret, ifølge statsadvokaten. Den 44 år gamle kvinnen skal deretter ha holdt Bakken fast i benene, men 20-åringen holdt ham i armen, ifølge tiltalen.

Nær venninne: 36-åringen brente hund på bål

Deretter forsøkte eks-paret å stripse offeret, mener påtalemyndigheten - før kvinnen skal ha stukket Bakken i hånden, og Olsen - ifølge sin egen forklaring - stakk ham flere ganger i overkroppen. 20-åringen skal så ha sparket ham i hodet, før 36-åringen knivstakk ham i halsen. Dette har Olsen erkjent i avhør.



Avslutningsvis skal 36-åringen og 20-åringen har dratt Bakken ut i grøften og dynket ham med bensin.

Ble liggende i grøften

36-åringen har innrømmet at han satte fyr på Bakken, som døde av en kombinasjon av forblødning fra stikket i halsen og varme- og brannskader.

Olsen sier at han ba 20-åringen hente bensinkannen, før han selv helte på bensin over Bakken. Deretter helte han en stripe bensin etter seg, og tente på slik at det ikke skulle brenne der de selv sto, forklarte han.

NEKTER STRAFFSKYLD: Den 44 år gamle syvbarnsmoren erkjente seg i retten i dag ikke skyldig i drapet på Nils Olav Bakken (49). Foto: Frode Hansen , VG

Etter å ha tent på stripen, rullet Bakken ned mot veien og ble liggende litt i grøften. Deretter satte han seg på kne mens han var i flammer, forklarte 36-åringen, som sier han skvatt litt da han så dette.

Livet på flukt: Brente sporene og dro på ferie

Olsen sa i avhør at han ikke tenkte så mye da han utførte dødsvolden med kniv. 35-åringen forklarte til politiet at han utførte knivvolden slik at han var sikker på at 49-åringen skulle dø fort og at han ikke skulle lide.

– Har en annen forklaring



44-åringen har til sammen syv barn i alderen fem til 27 år. Hun erkjenner å ha vært til stede under drapet, men mener tiltalen mot henne bygger på feil grunnlag.

– Jeg var der, men jeg så ikke drapet. Jeg kunne ikke hindret drapet, og dette var aldri noe som var planlagt, sa den drapstiltalte kvinnen til VG tidligere i juni.

– De som kjenner meg, vet at jeg er en omsorgsfull person som aldri ville gjort noe som kunne fjernet meg fra barna mine, sa hun.

Også hennes drapstiltalte sønn nekter altså straffskyld. Hans forsvarer Jacob Ringsrød sier at 20-åringen har en annen forklaring på hva som skjedde enn den Odd Raymond Olsen har lagt frem.

– Han synes saken er helt forferdelig. Han sier han ikke har tatt livet av fornærmede og tenkte aldri at liv skulle gå tapt der oppe, verken før de dro opp til Veståsen eller da de var der oppe. Han sier han har ikke hatt befatning med bensinkannen oppe på, den ble innkjøpt til helt andre formål. Derfor synes han det er feil at han skal straffes for drap, sier Ringsrød til VG.