Birgitte Tengs-drapet blir etterforsket på nytt

HAUGESUND (VG) Sør-Vest politidistrikt vil etterforske Birgitte Tengs-drapet på nytt sammen med Kripos, som mener det er mulig å oppklare den 21 år gamle saken.

I ett år har Kripos' spesialgruppe for uoppklarte, alvorlige saker sett på drapet på Birgitte Tengs.

Tengs-drapet Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag.

Fetteren har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt, uten hell.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I fjor ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Kilde: NTB

Cold Case-gruppas første sak konkluderer: Politiet bør iverksettes ny etterforskning. Det la gruppa fram på en pressekonferanse i Haugesund onsdag.

Sør-Vest politidistrikt bekreftet på pressekonferansen at de vil følge anbefalingen og etterforske saken på nytt sammen med Kripos.

– Det er kommet en rekke anbefalinger som gjør at jeg har bestemt at vi iverksetter etterforskning med en ny gruppe som skal ha base i Stavanger, sa politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Leder for Kripos' Cold Case-gruppe, Espen Erdal, sier de ikke har noen mistenkt i saken.

– Vi anbefaler en ny etterforskning, men kan ikke vente et nært forestående gjennombrudd. Vi har ikke et DNA-treff eller en mistenkt, sier Erdal.

Cold Case-gruppen mener det var flere mulige tiltak som ikke ble gjort da saken ble etterforsket første gang.

– Vi mener at flere etterforskningsskritt ble ikke fulgt opp den gangen, og vi mener at det burde det gjøres. Etter vårt syn har saken potensiale for å bli oppklart, sier politiadvokat Torbjørn Aasbø i Cold Case-gruppa.

Fungerende påtaleleder Trond Sekkingstad i Sør-Vest politidistrikt sier de har fått inn en rekke tips i saken, blant annet så sent som i år.

Analysearbeid

Arbeidet til Cold Case har ikke bestått i direkte politietterforskning, men det er mer et analysearbeid av sakens dokumenter, materiale og en vurdering av om ny teknologi kan løse saken nesten 20 år etter.

Det er blant annet beholdt DNA-materiale som de skal prøve å teste på nytt. For rundt ett år siden fant politiet i Haugesund dette frem, men det er ikke blitt analysert i påvente Kripos-rapporten. I tillegg er det ventet å gjennomføre nye avhør, får VG opplyst.

– Vi har ikke foretatt nye avhør eller teknisk etterforskning, men har hatt flere samtaler med flere sentrale mennesker i saken, sier politioverbetjent Torbjørn Aasbø i Cold Case-gruppa.

Hadde vært på bedehus

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun kom aldri hjem etter å ha vært på en ungdomsstilstelning på et bedehus. I stedet ble hun funnet død i et kratt ved en grusvei like ved der hun bodde.

Etterforskningen brukte tidlig DNA-teknologi, men etter at dette ikke ga resultater etter to år, pågrep politiet den jevngamle fetteren til Birgitte.

Etter svært lange og mange udokumenterte avhør der det ble brukt omstridte teknikker tilsto fetteren å ha drept Birgitte.

Han ble dømt i tingretten, men i ankesaken i lagmannsretten i 1998 frikjente juryen ham. Han ble likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre.

Fordi ingen er dømt for selve drapshandlingen, har saken stått som uoppklart.

Tre hovedutfordringer

Politiet opplyser på pressekonferansen at det er tre hovedutfordringer med etterforskningen knyttet til fetteren, som ble siktet og varetektsfengslet i februar 1997.

** Fetteren fikk fullt innsyn i saken, noe som gjør at han kunne komme med mange detaljer.

** Avhørene av ham som siktet ble ikke nedtegnet fortløpende. Det er umulig å vite hvordan opplysningene kom frem i avhør.

** Trekk ved avhørene som gjør det vanskelig å bygge videre på tilståelsen, er en tredje utfordring. Fetteren nektet lenge for å ha begått drapet, men ble bedt om å fortelle en hypotetisk historie om hvordan han kan ha gjort det. Etter det fortalte han politiet at han var drapsmannen.

– På bakgrunn av dette anbefaler vi at tilståelsen ikke legger føringer for den videre etterforskningen, sier Tone Aase, politiadvokat i Cold Case-gruppa i Kripos.

