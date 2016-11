Båldrapet: Tre personer pågrepet

Nils Olav Bakken (49) ble i høst funnet drept og sterkt forkullet i et bål i Søndre Land i Oppland. Nå er tre personer pågrepet for drapet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

VG får opplyst at politiet slo til mot personene tirsdag formiddag og pågrep de tre personene. Politiet skriver i en pressemelding at de kommer med mer informasjon i ettermiddag.

Det var om kvelden lørdag 5. september at et ungt kjærestepar på fotosafari snublet over et delvis forkullet lik på en øde skogsvei ved Veståsen i Søndre Land kommune i Oppland. Paret varslet umiddelbart politiet, som slo full drapsalarm.

SIKRET SPOR: Tre dager etter at Nils Olav Bakken (49) ble funnet drept saumfarte krimteknikere fra Kripos 49-åringens bolig i Dokka. Politiet gjorde interessante funn, uten at de ønsket å kommentere detaljer. Foto: Geir Olsen

Identifisert ved fingeravtrykk



To dager etter det mystiske likfunnet forelå den foreløpige obduksjonsrapporten som slo fast offerets identitet gjennom fingeravtrykk: Nils Olav Bakken (49) fra Dokka.

Les også: Storesøsteren om drapsofferet: Sa han var redd

49-åringen bodde ikke langt fra sentrum i det lille tettstedet og var en del av et rusmiljø.

I tidligere dommer mot Bakken tegnes et bilde av en delvis isolert mann, noe venner og bekjente har bekreftet over VG.

I dagene og ukene etter drapet har politiet jobbet på spreng med å sirkle inn en eller flere mulige gjerningspersoner, og lagt et møysommelig puslespill med kartlegging av spor, bevegelser, tekniske bevis og en omfattende tipsbunke.