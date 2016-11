Båldrapet: Jakter bevis ved småbruk

Kriminalteknikere fra politiet saumfarer et småbruk og flere biler like utenfor Dokka sentrum – kort tid etter at tre personer ble pågrepet for drapet på Nils Olav Bakken (49).

Tirsdag ettermiddag arbeidet fire kriminalteknikere en bolig, et uthus, en låve og flere biler som sto parkert på eiendommen i jakten på bevis i drapssaken.

På baksiden av huset ligger en kjellerinngang som teknikerne også viste interesse for.

VG får opplyst at politiet slo til mot personene tirsdag formiddag og pågrep de tre personene. Politiet skriver i en pressemelding at de kommer med mer informasjon i ettermiddag.

Venter på avhør



POLITIADVOKAT: Kristian Johansen ved Innlandet politidistrikt. Foto: Jarle Grivi Brenna

Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag opplyser politiet at de tre pågrepne er en mann i 20-årene, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene. Alle de tre er nordmenn og hjemmehørende i Dokka.

De er siktet for forsettlig drap.

– Jeg har ingen kommentar til hvilken relasjon de hadde til offeret, men de har ingen nær tilknytning til offeret og ingen av dem er tilknyttet rusmiljøet, sier politiadvokat Kristian Johansen ved Innlandet politidistrikt.

Politiet opplyste også at de pågrepne vil bli avhørt i løpet av ettermiddagen og kvelden for å gi sin forklaring til siktelsen som er tatt ut mot dem.

NYE SØK: Kriminalteknikere saumfarer et småbruk utenfor Dokka i Oppland i jakten på nye bevis i drapssaken som rystet det lille bygdesamfunnet for drøyt to måneder siden. Foto: Geir Olsen , VG

– Den foreløpige obduksjonsrapporten slår fast at offeret er drept. Selv om disse tre er pågrepet, gjenstår en god del etterforskning. Saken har vært krevende og omfattende, og vi har fått god hjelp fra Kripos, sier Johansen.

Ifølge politiet, var det en avhør og tekniske undersøkelser som ledet frem til tirsdagens pågripelser.

– Men av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å kommentere motivet bak handlingen, sier politiadvokaten.

DRAPSOFFERET: Nils Olav Bakken (49) ble funnet drept i dette krysset på skogsveien ved Veståsen i Søndre Land kommune, rundt 15 kilometer fra leiligheten hans i Dokka. Foto: Helge Mikalsen/Privat

Det var om kvelden lørdag 3. september at et ungt kjærestepar på fotosafari snublet over et delvis forkullet lik på en øde skogsvei ved Veståsen i Søndre Land kommune i Oppland. Paret varslet umiddelbart politiet, som slo full drapsalarm.

Identifisert ved fingeravtrykk



To dager etter det mystiske likfunnet forelå den foreløpige obduksjonsrapporten som slo fast offerets identitet gjennom fingeravtrykk: Nils Olav Bakken (49) fra Dokka.

49-åringen bodde ikke langt fra sentrum i det lille tettstedet og var en del av et rusmiljø.

I tidligere dommer mot Bakken tegnes et bilde av en delvis isolert mann, noe venner og bekjente har bekreftet over VG.

I dagene og ukene etter drapet har politiet jobbet på spreng med å sirkle inn en eller flere mulige gjerningspersoner, og lagt et møysommelig puslespill med kartlegging av spor, bevegelser, tekniske bevis og en omfattende tipsbunke.