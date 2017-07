Alexandra Nilssen (21) ble drept av samboeren på en hytte i Flå

Den 21 år gamle jenta beskrives som omsorgsfull, positiv og skolelys. Planen var å studere for å bli lege.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Alexandra Nilssen fra Moss ble funnet død på en hytte på Sørbølfjellet i Flå kommune tirsdag morgen.

– Det er en fantastisk flott jente som har gått bort. Hun hadde et utrolig tett og nært forhold til sin mor og far, som nå har mistet sin eneste datter, sier Ole Petter Løkkeberg, en nær familievenn, til VG.

Ifølge Løkkeberg kunne ikke familien tro at det var sant da de fikk den grufulle beskjeden. De hadde snakket med datteren dagen før, og da hørtes alt fint ut.

Drapssiktede i avhør: – Kan ikke forstå det som har skjedd

Gunn Iren Midtbøe, familiens bistandsadvokat, bekrefter at beskjeden kom som et voldsomt sjokk for familien.

– De er nå utsatt for en ekstrem belastning og er i stor sorg over å ha mistet det kjæreste de hadde. Foreldrene beskriver datteren som en positiv og omsorgsfull jente med store fremtidsplaner, sier hun til VG.

– Familien håper at de nå skal få et svar på hvordan dette kunne skje.

Jobbet som servitør

Nilssen, som i familien gikk under kallenavnet «solstrålen», bodde i Moss og hadde det siste året jobbet ved Støtvig Hotel i Rygge. Hun får utelukkende gode skussmål hos arbeidsgiveren.

– Hun jobbet som servitør hos oss det siste året og skulle nå begynne på studier. Hun var godt likt av alle og gjorde jobben med stor innsats. Hun var en veldig ordentlig jente, sier hotellsjef Laila Aarstrand til VG.

Ifølge familievenn Løkkeberg var Alexandras plan å studere til å bli lege.

Samboeren siktet

Politiet har siktet hennes 25 år gamle kjæreste for drapet. Mannen selv har bekreftet handlingen, som fant sted på en hytte tilhørende hans egen familie.

– Han sier at han ikke husker handlingen, at alt er helt svart for ham, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til VG fredag.

Politiet tror de også vet hvorfor 25-åringen drepte kjæresten. De vil snart oppnevne rettspsykiatere for å få vurdert mannens psykiske helse.

– Vi har brakt på det rene et motiv, men jeg ønsker ikke å gå inn på hva det er, sier Omholt.

Lensmannen om drapet: – Oppførte seg utagerende og var ustabil

Saken fortsetter under bildet.

ÅSTEDET: Tirsdag kveld ble Alexandra Nilssen (21) funnet død på denne hytta i Flå kommune. Foto: Klaudia Lech , VG

Den drapssiktede mannen fremstilles for varetektsfengsling i Ringerike tingrett fredag ettermiddag. Ifølge hans forsvarer Sindre Løvgaard, har han det svært tøft.

– Han har det helt grusomt. Han er helt knekt. Han kan ikke forstå det som har skjedd. Dette var dama han har vært glad i. Han er helt knust og fatter ikke at dette kan ha skjedd.

Kolliderte etter drapet

Etter drapet satte mannen seg i en bil og forsøkte å avslutte livet, har han forklart til politiet. Denne handlingen husker han mer av, ifølge politiadvokat Omholt.

Mannen svingte over i motgående kjørefelt på riksvei 7 ved Gulsvik i Hallingdal omkring klokken 8.30 tirsdag morgen. Han krasjet stygt i fronten på en møtende bil.

Selv ble mannen sittende fastklemt, og det var da politiet kom til stedet at han fortalte at han hadde drept kjæresten. På et tidspunkt var 25-åringen bevisstløs.

De to personene i den andre bilen, en mann og en kvinne i 50-årene, kom fra hendelsen med lettere skader.