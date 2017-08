Etter knivdrapet på Sørlandssenteret, åpnes det tilssynssak mot Sørlandet sykehus og barnevernet i Kristiansand for å granske hjelpen den siktede jenta (15) fikk.

Det skriver Statens Helsetilsyn i en pressemelding tirsdag – seks dager etter at Marie Skuland (17) og en 23 år gammel kvinne ble knivstukket inne på Sørlandssenteret. Skuland døde av skadene, mens 23-åringen ligger kritisk og livstruende skadet på Ullevål sykehus.

En 15 år gammel jente som rømte fra en barnevernsinstitusjon samme dag er siktet i saken. 15-åringen, som har vært under behandling i barne- og ungdomspsykiatrien ved Sørlandet sykehus over lengre tid, skrev tidligere i år et åpent leserinnlegg som sin fortid med psykiske lidelser.

– Det er viktig å se sammenhengen i hvilken hjelp jenta har fått via barnevernet, kommunalt og statlig, og hjelpen fra helsetjenesten. Vi mener derfor det er hensiktsmessig at saken følges opp av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder med bistand fra oss, sier direktør i Statens Helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen til VG.

DREPT: Marie Skuland (17) ble drept etter en knivstikking inne på Sørlandssenteret, hvor hun var sommervikar på en Coop Obs-butikk. Foto: Privat

– Langt lerret å bleke

I pressemeldingen fra Statens Helsetilsyn vises det til et brev fra Helsetilsynet til Sørlandetsykehus datert i dag, tirsdag. Brevet er et svar på varselet sykehuset sendte i kjølvannet av knivdrapet. Her skriver Statens Helsetilsyn blant annet:

– Vi ser alvorlig på den informasjonen vi har mottatt. Informasjonens alvorlige karakter gir grunnlag for at tilsynsmyndigheten følger opp saken.

– Det sier seg selv at når man har fått denne type melding om at en som er under behandling i spesialisthelsetjenesten gjør slike alvorlige handlinger så utløser det jo initiativet fra vår side, sier Andresen.

Han sier at det er for tidlig å si noe om eventuelle kritikkverdige forhold.

– Dette er et systematisk arbeid som gjøres i regi av Fylkesmannen, ved granskning av dokumenter, samarbeid med politiet, intervjuer med helsepersonell og barnevernsansatte, og involvering av jenta det er snakk om slik at hennes stemme blir hørt. Her er det et langt lerret å bleke.

– Vil bidra til at historien ikke gjentar seg



Det er fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen som skal lede tilsynssaken hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

– Vi går bredt ut i starten for ikke å låse oss opp i teorier. Vi må ha åpne øyne for å kunne gjøre de vurderinger som saken krever uten å ha låst oss opp i teorier om hva som kan ha sviktet eller hvor feilen kan være, sier Syvertsen til VG og legger til:

– Hvis vi kan bidra til at historien ikke gjentar seg, så er det vårt overordnede mål.

Arbeidet er allerede i gang med å skaffe et oversiktsbilde fra samtlige aktører: Barnevern og helseforetak både på kommunalt og statlig nivå.

– Per i dag er det ingen grunn til å gå ut med noe kritikk av noen som helst. Ofte er det slik at tjenestene hver og især gjør veldig mye, i henhold til de bestemmelsene som finnes. Vi vil se det i sammenheng og om det er slik det er opplevd fra jentas side, sier Syvertsen.

I samarbeid med politiet håper hun at de vil få mulighet til å snakke med den drapssiktede jenta i sitt arbeid. 15-åringen har nektet straffskyld.

Mandag denne uken ble hun overført til Bergen fengsel etter å ha vært innlagt ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal siden pågripelsen.

