30-åring siktet for drap etter dødsbrann i Skien

En 30 år gammel mann er siktet for drap etter at en mann ble funnet død på verandaen i en boligblokk i Skien mandag.

Det melder politiet i en pressemelding onsdag morgen. Politiet skriver at den endelige identiteten ikke er fastslått, men at de i samråd med familien har valgt å offentliggjøre det man antar er identiteten til den avdøde: 52 år gamle Terje Sjåberg.

Mannen ble funnet på verandaen til en leilighet i boligblokken han bodde i Grenseveien 6, etter melding om en brann.

30-åringen ble pågrepet samme kveld, sammen med en 27 år gammel kvinne. I pressemeldingen skriver politiet at kvinnen onsdag blir fremstilt for varetektsfengsling, siktet for grovt skadeverk i samme sak.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med politiadvokat Kjell Ove Ljosåk etter at siktelsen mot 30-åringen ble endret.

– Politiet ble kjent med drapet i forbindelse med en kraftig brann i den aktuelle leiligheten mandag kveld. Politiet antar at en eller begge de to siktede har tent på leiligheten som ble totalskadet i brannen, skriver politiet i pressemeldingen.

Tirsdag sa Ljosåk til VG at mannen og kvinnen, som de oppfatter å være et par, ble pågrepet på bakgrunn av vitneforklaringer og videovervåkning som viser at de forlot blokken rett før den første meldingen om brannen kom.

Samtidig ba politiet om vitneobservasjoner av 52-åringen i dagene før brannen ettersom at han ikke var blitt sett siden fredag.

Erkjenner ikke straffskyld

Kvinnen er ifølge politiet registrert i samme boligblokk som brannen fant sted, men tirsdag sa politiet at de ikke var kjent med om det var noen relasjon mellom paret og 52-åringen.

Mannens forsvarer Andreas Nyhaug sier til VG at hans klient ble gjort kjent med siktelsen tirsdag, og at han har forklart seg for politiet.

– Han erkjenner ikke straffskyld og samtykker heller ikke til varetektsfengsling, sier han.

Mannen vil ikke selv møte opp i Skien tingrett onsdag.

– Han har samtykket til kontorforretninger basert på sakens dokumenter.