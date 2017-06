21 års fengsel for dobbeltdrapet i Kirkenes

En 59 år gammel mann er i Øst-Finnmark tingrett dømt til 21 for å ha drept sin thailandske kone og hennes sønn i Kirkenes ifjor.

59-åringen er i tillegg dømt til å betale oppreisning på 200.000 kroner til to slektninger, samt drøyt 100.000 kroner i erstatning til den drepte konas mor, ifølge NRK.

37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam (12), ble skutt og drept med hagle i Kirkenes natt til 29. august i fjor.

Bakgrunn: Ektemann (59) siktet for dobbeltdrap på kone og stesønn

Under rettsaken som startet mandag 12 juni, har Hansen forklart at han følte seg økonomisk underlegen sin thailandske kone. Han ville ut av ekteskapet og ba henne flytte.

Hansen har innrømmet å ha skutt kona og stesønnen, men han har fortalt at han ikke husker hva som skjedde. Mannen ble selv sterkt skadd da han forsøkte å ta livet sitt med den samme hagla som han drepte kona og sønnen hennes med.

Funnet på tiltaltes PC: «Å drepe sin Thai kone»

«Brutalt og grusomt»



Rettsaken ble avsluttet onsdag i forrige uke. Da krevde aktor Torstein Lindquister 21 års fengsel for tiltalte. Han betegnet drapene som svært brutale og grusomme.

Den tiltaltes forsvarer, Stein Rønning, la da påstand om at den tiltalte skulle frifinnes, alternativt at han skulle anses på mildeste måte. Han mente også 59-åringen hadde krav på strafferabatt.

For hver av de tre etterlatte slektningene av de drepte la bistandsadvokat Edel Olsen ned krav om 200.000 kroner i oppreisningserstatning, skriver NTB.

Politiet kritisert



Politiet i Kirkenes har blitt gransket av Spesialenheten for politisaker fordi kvinnen to ganger var i kontakt med politiet uka før hun og sønnen ble skutt. Politiet ble frifunnet.

Venn av drapsofferet har tidligere fortalt VG at han ble med kvinnen til Kirkenes politistasjon for å anmelde ektemannen. Hos politiet ble hun, ifølge vennen, imidlertid avvist etter et kort avhør.

Pimsiri kom til Norge i 2013 sammen med den nå drepte sønnen Petchngam og giftet seg da med 59-åringen.

7 av de 27 drapsofrene i fjor var gjerningspersonens partner eller ekspartner.