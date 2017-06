20-åring tiltalt for båldrapet: Hevder drapsofferet ville sende folk på dem

GJØVIK (VG) 20-åringen innrømmer at han gikk med på å «denge» Nils Olav Bakken (49). Han visste ingenting om knivstikkingen før de var dratt fra åstedet, hevder han.

Tirsdag inntok en nyklipt 20-åring i svart dress, hvit skjorte og rosa slips vitneboksen.

– Det var dyster stemning i bilen på vei ned, forklarte han om hjemturen fra drapsåstedet på Veståsen i Søndre Land kommune.

20-åringen har i avhør innrømmet å ha utøvd vold mot Nils Olav Bakken (49) ved å sparke ham i hodet, men hevder han ikke visste at Odd Raymond Olsen (36) da hadde knivstukket Bakken.

Forsvaret om den hovedtiltalte: Skylder på ekskjæresten og sønnen hennes

Han hevder han ikke skjønte at Nils Olav var drept før de hadde kjørt et stykke fra åstedet. Han så imidlertid et flammehav da de kjørte fra stedet. Da hadde Olsen tent på Bakken mens han ennå skal ha vært i live.

I retten forklarte 20-åringen at årsaken til at han, moren og Olsen oppsøkte Bakken, var at Bakken skulle ha begått en alvorlig handling mot en av deres nærstående.

Gikk med på å «ta» Bakken

Mannen, som er den tiltalte 44 år gamle syvbarnsmorens sønn, startet forklaringen med å fortelle at han og Olsen kjørte forbi Bakken 1. september. 20-åringen sier han da fortalte Olsen om den alvorlige handlingen Bakken skulle ha begått, og at han «skulle ha tatt ham» for dette.

Han mente med det at han ville «denge» ham, ikke noe mer enn det, forklarte han i retten. Da de kom hjem, spurte Olsen om han skulle være med å «ta» Bakken.

– Ja, det går sikkert greit. Vi kan ta bilen min, fortalte 20-åringen i retten at han svarte. Han la til at han ikke egentlig trodde det ville bli fulgt opp:

– Odd Raymond sier titt og ofte ting som ikke blir noe av.

Uenighet om barnesikring

Senere på dagen kom Olsen tilbake, og de tre nå tiltalte satte seg i 20-åringens bil og kjørte av gårde, rundt kvart på elleve på kvelden.

Planen var «å prate med ham, eventuelt banke ham hvis han tilsto», forklarte 20-åringen.

Aktor: Video viser at drapet var planlagt

Saken fortsetter under videoen av VGs krimekspert, som forklarer hvorfor han mener drapet må ha vært planlagt:

De tre stoppet på Shell-stasjonen, og Olsen fylte bensin på bensinkannen og bilen. På videoen ser man at 20-åringen fikler med barnesikringen.

Aktor Thorbjørn Klundseter mener at 20-åringen må ha skrudd denne på før de skulle plukke opp Bakken.

– Jeg mener jeg skrudde denne av, sa 20-åringen, som fortalte at de så kjørte for å hente Bakken.

Olsen skal ha vært inne i huset til Bakken i rundt 20 minutter før begge kom ut. Inne i huset skal Bakken ifølge Olsens forklaring ha innrømmet å ha begått den alvorlige handlingen.

Dette skal han ha ønsket at Bakken skulle innrømme også overfor 20-åringen og moren.

– Bakken kom ut og satte seg på høyresiden bak i bilen og vi kjørte noen runder i Dokka, sa 20-åringen i retten, som fortalte at de så måtte kjøre hjem og bytte bil.

Hevder han spurte de andre: «Skal vi ta'n?»

Da de byttet bil, flyttet Olsen over bensinkannen fra BMW-en til vanen som ble brukt opp til det som skulle bli åstedet for drapet.

– Jeg trodde han la den over fordi vi skulle dra å se på en bil, sa 20-åringen.

DREPT: Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat

Olsen har også forklart at han skulle se på en bil, men at dette ikke ble noe av. Samtidig har Olsen forklart at han tok med bensinkannen i tilfelle det skulle bli «vanskelig» med Bakken og at man eventuelt kunne skjule spor.

Dette har han forklart at han ikke sa til 20-åringen og moren.

– Begynte å bli sint



De kjørte så opp til Veståsen. 20-åringen forklarte at Bakken på et tidspunkt sa at de måtte stoppe.

– Det ble noe prat. Bilen og lyset ble slått av, og det ble i stedet brukt mobillys, sa 20-åringen, som fortalte at han tente seg en røyk og trakk seg tilbake.

– Jeg følte meg ukomfortabel med situasjonen. Jeg står og røyker og hører ikke så mye av hva som blir sagt, sa 20-åringen, som husker han hørte de andre snakket om den alvorlige handlingen.

Pågripelse med traktor: Slik avslørte politiet de tiltalte

20-åringen forklarte at Olsen på et tidspunkt ba ham legge Nils Olav i bakken. 20-åringen fortalte at Bakken da skal ha sagt at «hvis dere banker meg, skal jeg sende folk på dere».

Da skal Olsen ha blitt sint og spurt om Bakken var redd for å dø.

– «Hvis du truer oss på livet, er det best at du er det», han sa et eller annet sånt, sa 20-åringen i retten.

Bistandsadvokaten til Bakkens etterlatte, Sigurd Klomsæt, sier til VG at det umulig kan ligge noe i påstandene om at Bakken ville «sende folk på» de tiltalte.

– Han rådet ikke i den typen miljøer. Bakken var en stakkars narkoman som hadde mer enn nok med å komme gjennom hverdagen, sier Klomsæt.

20-åringen forklarte så at han holdt høyre arm rundt halsen på Nils Olav og la ham i bakken. Olsen skal så ha satt seg oppå Bakken. 20-åringen skal da tatt grep om Bakkens arm. Da skal Bakken ifølge 20-åringen ha tilstått den alvorlige handlingen.

– Nils Olav begynte å bli sint – sa at vi skulle slippe ham, sa 20-åringen, som forklarte at det ble tatt fram strips og at man lenge forsøkte å stripse Bakken, men ikke klarte dette.

– Odd Raymond ble mer og mer irritert og slo Bakken et par ganger med knyttet neve mellom skulderbladene. Mamma prøvde å skjære opp stripsen, da raspet hun opp Nils Olav på høyre hånd.

– Jeg fikk panikk



20-åringen fortalte at Nils Olav begynte å skrike.

– Jeg fikk panikk, det var ubehagelig at han skrek, så jeg sparket ham i hodet. Jeg hadde ikke vernesko, men tynne skinnsko. Jeg traff høyre side av hodet hans med strak vrist.

– Da ble det stille – jeg tok det som at han hadde besvimt. Olsen sa at vi måtte få ham ut av veien, og vi tok tak i hvert vårt ben, fortalte 20-åringen, som forklarte at moren samtidig kjører bilen fram 5–10 meter.

DRAPSTILTALT: Syvbarnsmoren (44) nekter i likhet med sønnen (20) straffskyld for drapet på Nils Olav Bakken (49). Foto: Frode Hansen , VG

Han gikk tilbake for å snakke med moren, mens Olsen ifølge 20-åringens forklaring skal ha blitt igjen ute.

– Så hører jeg lyden av væske som blir tømt ut på bakken og deretter lyden av en kanne som blir kastet. Så går det opp et digert flammehav. Jeg får panikk og lurer på hva han driver med, sa 20-åringen, som fortalte han var i sjokk på turen nedover og lurte på hva som egentlig hadde skjedd.

– Olsen spurte om det gikk bra med meg, jeg svarte «jeg vet ikke». Han sa at det ble «lettere etter hvert». Stemningen på turen ned var dyster, sa 20-åringen.

Olsen hevder at det var 20-åringen som hentet bensinkannen som ble brukt til å dynke Nils Olav med. Dette nekter 20-åringen for.

– Brente klærne



– Det var en dyster stemning i bilen på vei ned, forklarte han.

Ifølge 20-åringen pratet de tre om hva som hadde skjedd, da de kom ned igjen. Olsen forklarte da at han hadde knivstukket Bakken, ikke slått med knyttneven, ifølge 20-åringens forklaring.

Samme kveld skal de tre ha brent alle klærne og hanskene de brukte. 20-åringen fikk ikke sove før langt ute på morgenkvisten, forklarte han.

– Jeg sovnet da jeg var så sliten at jeg ikke klarte å være våken lenger.