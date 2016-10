Varaordfører hadde leilighet i carporten

Da kommunen kom på befaring hos varaordfører Yousuf Gilani (43) i Drammen fant de flere ulovlige boenheter, inkludert et soverom i carporten uten vindu.

Drammen kommune aksjonerte mandag kveld mot sin egen varaordfører sammen med brannvesenet, Arbeidstilsynet og El-tilsynet som følge av tips fra nabo, samt at det var registrert et selskap på adressen som driver med vedlikehold og reparasjon av motorvogner.

Aksjonen var spesielt rettet mot adresser hvor det er mistanke om ulovlig innkvartering i forbindelse med bilpleie og bilreparasjoner.

Gilanis 82 år gamle far var hjemme da etatene banket på og slapp dem inn i boligen på Gulskogen i Drammen. Under inspeksjonen avdekket kommunen ulovlig oppdeling til tre boenheter, ulovlig innebygging av carport og ulovlig bruksendring.

VARAORDFØRER: Yousuf Gilani (43) sier han vil følge pålegget fra kommunen.

Drammen kommune har nå varslet varaordføreren om at han kan bli ilagt dagsmøter.

Dersom han ikke har dokumentasjon på at ombygningen er godkjent, så vil kommunen kreve at rommene rives og at boligen tilbakeføres til slik den var utformet på byggetegningene fra 1986.

– Huset var sånn da jeg kjøpte det for 16 år siden. Jeg vil selvsagt irettesette meg etter kravene fra kommunene, men når du kjøper et nytt hus så antar man at det er i orden, sier Venstre-politikeren Yousuf Gilani til VG.

– Burde du ikke reagert når du så at det var innredet en leilighet i carporten?

– Huset var sånn da jeg kjøpte det. Jeg har ikke gjort en eneste ting, selv kjøkkeninnredningen er den samme som da vi kjøpte. Jeg kunne ikke vite at det opprinnelig var en carport der, sier Gilani.

CARPORTEN: Bilde av stue og kjøkken i det som egentlig skulle være en carport, ifølge den opprinnelige byggetegningen. Foto: Drammen kommune

I brevet fra kommunen påpekes det at selv om boenhetene er bygget av tidligere eier, så har ny eier ansvar for å bringe det ulovlige forholdet i orden.

Også NRK og Drammens Tidende har omtalt saken i dag. I intervjuet med NRK la Gilani frem salgsoppgaven på boligen fra 2000 der Gjensidige NOR Eiendom gir en detaljert innholdsbeskrivelse. I underetasjen er det en hybelleilighet på 54 kvadratmeter og hybel på 28 kvadratmeter. Megleren beskriver huset som en stor og flott enebolig med utleiemuligheter.

– I ettertid har jeg fått vite at reglene er endret. På denne tiden hadde ikke megler opplysningsplikt, forteller Yousuf Gilani.

BOD: Ifølge Drammen kommune ble det funnet til sammen 19 heliumstanker i et område som var bygd om til bod. Foto: Drammen kommune

Ifølge Gilani har huset blitt brukt som familiens generasjonsbolig med sporadisk utleie av leilighetene, som nå viser seg å være ulovlige. Selv har han ikke bodd der siden 2005 og i dag er det bare faren hans som bor der. Ifølge varaordføreren har ikke firmaet som er registrert på adressen noe med ham å gjøre.

– Hvis kommunene hadde undersøkt nærmere, så hadde de fort funnet ut av hvor mannen bak selskapet bor, sier Yousuf Gilani til VG.

– Er det pinlig at du som varaordfører ender opp i denne situasjonen?

– Dette er en helt uforskyldt. Det kunne skjedd hvem som helst, men det er ikke noe morsomt å havne i en slik situasjon. Det er kjempefint at kommunen foretar slike befaringer. Det er jobben deres – og rett skal være rett, men det er også lov å bruke sunn fornuft. Dette er et hus jeg har kjøpt, ikke et hus jeg har bygget om, påpeker Gilani.