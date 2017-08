Slik så toalettet i den nye lekeparken i Drammen ut: – Helt uholdbart

Avføring på kantene og vått klissete papir hang rundt doskålen på toalettet i den nye lekeparken.

Marita Dahl hadde med seg sin fem år gamle sønn for å leke i den nye lekeparken i Drammen sist lørdag.

Parken, som ble ferdigstilt rett før jul, ble offisielt åpnet i vår.

Mor og sønn lekte og koste seg i lekeparken, men da pjokken måtte tisse fikk mamma Marita nok.

– Det var en helt grusom opplevelse, forteller Marita.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken om det ufyselige møte med toalettet i lekeparken.

GRISETE: Avdelingsleder for park i Drammen kommune, Frode Vestgarden mener tilgrisingen ikke ser ut som et uhell. Foto: , Privat

– Toalettet har knapper som åpner og lukker døren automatisk og sønnen min smatt inn før meg. Da jeg kom inn sto han med buksen på knærne, men jeg måtte bare be han gå ut, forteller Marita til VG.

Ringen var løftet opp, skåla var tilgriset med avføring og vått, grisete papir var klistret til kantene.

– Vært sånn i flere dager

Hun er fornøyd med at kommunen har satt opp et offentlig toalett ved lekeparken, men mener at kommunen burde ta et bedre tak for å holde toalettet rent.

– De burde i det minste ha oppsyn på toalettet en gang om dagen. Spesielt i helgene. De har jo rutiner på andre offentlige toaletter, så hvorfor skulle ikke de klare det, spør Marita oppgitt.

Hun forteller at det er hundrevis av besøkende i helgene i parken og at det var tydelig at ingen hadde vasket toalettet på en stund.

– Vi var der lørdag formiddag og det hadde ligget der lengre enn over natten.

Et vanlig problem

Avdelingsleder for park i Drammen kommune, Frode Vestgarden forteller at det dessverre ikke er første gang kommunen har fått melding om tilgrisede offentlige toaletter.

– Det er et problem med tilgrising av offentlige toaletter, men det er uvanlig at det er så grisete som dette, sier Vestgarden til VG.

Vestgård forteller at det er andre eksempler på tilgrisede toaletter i kommunen, men at de dessverre ikke kontroll på når det skjer.

– Det vi har sett er at det like gjerne kan skje et kvarter etter siste vask til rett før.

For å forsøke å minske problemet ble det satt opp et selvvaskende toalett ved lekeparken, som skal spyle seg selv.

– Vi hadde håpet at det ville fikse noe av problemet med tilgrising, men det har det ikke, forteller Vestgarden.

Strammer inn rutinene

– Det er helt uholdbart, sånn skal vi ikke ha det. Vi er nødt til å gå noen runder og lage noen rutiner vi unngår sånt fremover, fastslår Vestgarden.

Vestgård forklarer at de fleste toalettene blir vasket to til tre ganger i uken, men at det ikke har vært rutiner på dette toalettet i Drammen park frem til nå.

Isteden har det vært daglig ettersyn av toalettet, men vaskerutinene innføres fra og med denne uken.

– Toalettet er nattestengt, det er vi nødt til. Det hjelper på problemet, men det løser det ikke. Det skal ikke være sånn.

Vestgarden forteller at kommunen nå strammer inn det daglige ettersynet, men er glad for at folk melder fra når ting ikke er som de skal.

–Jeg tror hyppig tilsyn og vasking ved behov er en god løsning.