Politiadvokat slått ned i Drammen tingrett

En kvinnelig politijurist er fraktet til legevakt etter å ha blitt slått ned av en tiltalt i Drammen tingrett.

– Tiltalte, en mann i 30-årene, er en kjenning av politiet, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til VG.

Mannen ble raskt tatt hånd om av arrestforsvarere i tingretten og fraktet til arresten ved Drammen politistasjon.

Hendelsen skjedde under et fengslingsmøte mellom klokken 9.30 og 10.30 tirsdag, får VG opplyst. Gjerningsmannen stod i saken tiltalt for grov kroppsskade.

Politiet sier til NRK at advokaten ikke er alvorlig skadet.