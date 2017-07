Twitter-brukere saksøker Trump for å ha blokkert dem

En liten gruppe Twitter-brukere mener USAs president Donald Trump ikke kan blokkere dem på Twitter.

– Presidenten kan enten ta vekk blokkeringen av meg, eller møte meg i retten, skriver Twitter-bruker Holly Gifueroa O'Reilly i et innlegg i Washington Post.

Hun argumenterer for at Trump ikke kan ekskludere enkeltbrukere samtidig som han bruker Twitter til å kommunisere ut Trump-administrasjonens offisielle politikk.

Reuters og The Guardian skriver tirsdag at Knight First Amendment Institute ved Columbia University har gått til søksmål mot Trump sammen med syv individuelle Twitter-brukere.

– Dette er et brudd på ytringsfriheten i det 21. århundre, skriver O'Reilly.

Allerede i juni ble det sendt et brev til Trump om å ta bort blokkeringen av blant annet O'Reilly.

Knight First Amendment Institute argumenterer med at Trump ikke bruker Twitter-kontoen sin som en privat konto, og hevder at å blokkere brukere på grunn av deres meninger, er et grunnlovsbrudd. De viser til at Trump blant annet kunngjorde at han ville nominere Christopher Wray som den nye FBI-direktøren på Twitter.

Trumps pressetalsmann Sean Spicer sa tidligere i sommer at Trumps Twitter-meldinger kan regnes som «offisielle uttalelser».

Det har hverken lyktes The Guardian eller Washington Post å få en kommentar fra Det hvite hus om denne saken.