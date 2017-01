Leder for Stortingets presselosje, Tron Strand, tror amerikanske journalister går noen krevende år i møte med Trump i Det hvite hus.

Pressetalsmann for Donald Trump, Sean Spicer, ga pressen det glatte lag for dekningen av presidentinnsettelsen under nattens pressekonferanse. Spicer sa at president Trump i størst mulig grad vil kommunisere direkte med folket - og unngå de tradisjonelle mediene.

– Det amerikanske folk fortjener bedre, og så lenge han (Trump, journ.anm) er budbringeren for denne utrolige bevegelsen, vil han bringe sine beskjeder direkte til det amerikanske folk, der hans fokus alltid vil ligge, sa Spicer.

– Vanskeligere

Leder av Stortingets presselosje, Tron Strand, tror amerikanske journalister vil gå inn i en vanskeligere arbeidshverdag med Trump som president.

Trump på Twitter: 12 kontroversielle meldinger

– På generelt grunnlag er det bekymringsfullt at en politisk administrasjon varsler at de skal kommunisere direkte med velgerne i størst mulig grad, og det kan se ut som at pressekorpset som følger Det hvite hus vil få betydeligere vanskeligere arbeidsforhold i tiden fremover, sier Strand til VG.

PRESSELOSJEN: Tron Strand er journalist i Bergens Tidene.

Han mener dette til syvende og sist vil gå utover folket:

– Hvis man legger inn som premiss at frie medier er nødvendig i et åpent demokrati for å rette søkelyset mot ulike konsekvenser av politikken som til enhver tid føres, betyr det også at mediene må ha mulighet til å stille ansvarlige personer spørsmål og kreve svar. Hvis det blir veldig vanskelig eller umulig så mister både velgerne og mediene muligheten til å stille folk til ansvar, sier han.

Norsk trend

Selv om han ikke tror det norske samfunnet vil se en lignende utvikling med det første, opplever han at det er en trend også her hjemme.

Les mer: Trump får kake-kritikk

– Det er åpenbart en trend at politikere som har mange følgere på sosiale medier kan velge å prioritere kommunikasjon direkte med velgerne, uten den redigerende og kritiske journalisten som aktør. Det er ikke udelt positivt, sier Strand.

REDAKTØRFORENINGEN: Generalsekretær Arne Jensen. Foto: Norsk redaktørforening

Generelsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen, sier at både president Trump og enhver annen person, er i sin fulle rett til å være uenig i - og kjefte på - mediene.

– Men dersom Trump skal gå i rette med ethvert nyhetsinnslag eller enhver mediesak som han er uenig i, så vil han få det slitsomt. Da spørs det om han rekker å være president, sier Jensen til VG.

Kritiske spørsmål

– Det er ikke noe eksepsjonelt i at Trump ønsker å kommunisere direkte med folket, det ser vi i Norge også. Men dersom han tror at det skal oppheve journalistikken som formidler av hva som foregår i det politiske liv, så tar han nok feil.

Jensen påpeker at amerikanske presidenter ikke har hatt noen tradisjon for å la seg intervjue eller stille opp i debatter.

– Barack Obama lot seg nesten aldri intervjue. Hvis dette betyr at man ikke skal ha de tradisjonelle pressebriefene i Det hvite hus så vil det være noe annet, men jeg har ikke oppfattet utspillet slik, sier han.

Jensen mener det ikke er et problem – men tvert om positivt at politikere ønsker å kommunisere direkte til folket. Problemet oppstår først når de samme politikerne ikke vil forholde seg til journalistenes kritiske spørsmål.

– Dersom de tror at det skal erstatte journalistikken, så vil det være bekymringsfullt, sier Jensen.

Det er Strand enig i:

NORSK JOURNALISTLAG: Nestleder Hege Iren Franzen. Foto: Ole Kaland, NRK

– Det er selvfølgelig legitimt og 100 prosent ok at man kommuniserer på de plattformene som er tilgjengelige. Men hvis det betyr at tradisjonelle medier blir skjaltet ut, så oppstår det et problem. Ikke nødvendigvis for mediene, men for muligheten til å stille kritiske spørsmål, sier han.

– Må reflektere

Også nestleder i Norsk journalistlag, Hege Iren Frantzen, tror en utvikling som i USA vil være farlig.

– Alle er jo fri til å snakke direkte til folk, også Trump. Men jeg tror det er viktig å huske på at pressens jobb jo er å sørge for at folk får informasjon som er sann, sier hun.

Hun håper folk husker å reflektere rundt informasjon de får fra subjektive parter i samfunnsdebatten.

–Jeg håper jo folk forstår at informasjonen som kommer direkte fra partier, politikere eller bedriftsledere er subjektiv. Det er informasjon helt uten kritiske spørsmål, uten faktasjekk. Det er ikke det samme som pressens informasjon, og å glemme det vil være farlig for folket, sier hun.