Norske politikere bekymret over Trumps politikk: – Sender signaler om et nytt USA

Aps nestleder Hadia Tajik mener at Donald Trump sender signaler om «et nytt USA», og at dette er «en svært uheldig utvikling».

Hun får full støtte av partileder Jonas Gahr Støre, som sier at han er «veldig kritisk» til Trumps innstramminger i hvem som får reise til USA.

– Flere av tiltakene han har iverksatt er i strid med viktige verdier om demokratier og menneskerettighetene som setter høyt, sier Støre.

FÅ OVERSIKT: Dette vet vi - og dette vet vi ikke - om Trumps innreiseforbud

– Kan virke mot sin hensikt



– Tajik, hva mener du om de innstrammingene i hvem som kan reise til USA som president Donald Trump nå har beordret?

– Innstrammingene er ukloke. Begrunnelsen er at man ønsker å verne USA mot ekstremisme og land som er preget av det, og slik redusere faren for terrorangrep. Men realiteten er jo at ingen av de kjente terrorangrepene i USA har gjerningspersonene hatt bakgrunn fra disse sju landene. Tvert imot kommer de fra andre land, som USA har sterkere handelsmessige bånd til. I tillegg er det personer som er vokst opp i USA og som er preget av det amerikanske samfunnet. Så hvis man ønsker å beskytte samfunnet, og forebygge ekstremisme og terror, så bør man ta i bruk virkemidler som faktisk fungerer, sier Tajik til VG.

Hun får støtte av Sp-partileder Trygve Slagsvold Vedum:

– Jeg mener at Trumps beslutning er uklok. Det er forståelig at mange frykter terror, men dette tiltaket er hverken målrettet eller konstruktivt. Det er svært viktig at politikere med makt bidrar til å dempe konfliktene mellom folk, ikke bygge dem opp. Denne beslutningen er mest av alt egnet til å bygge opp konflikter, sier han.

Søndag uttrykte både statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Børge Brende (H) bekymring for Trump-administasjonens innstramming på innvandringsfeltet.

– Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. USA bryter med dette ved å nekte innreise, sa Solberg.

Tajik, som selv er muslim, frykter at Trumps nye direktiver kan gi islamister vann på mølla.

VG-kommentator Anders Giæver: – Trump i maskineriet

– Noen ganger kan det være riktig å ta i bruk innreiseforbud når man har konkrete holdepunkter for at noe kan gå galt, men som et generelt virkemiddel så risikerer USA at det virker mot sin hensikt. Fordi man setter ordinære muslimer i samme bås som ekstreme og voldelige islamister. Det bekrefter verdensbildet til islamistene, og kan styrke rekrutteringsgrunnlaget deres, sier Tajik.

STERKE REAKSJONER: Rike støttespillere advarer Trump

Ikke tryggere

– Hvor bekymret er du for dette?

– Jeg er ganske bekymret. Det sender et signal om et nytt USA. Det er den til enhver tid valgte presidents rett å utstede de president-ordrene han eller hun mener er riktige. Men dette er en beslutning som jeg tror er uklok, både for USA og for verden. Det vil ikke skape mer trygghet, men risikerer å skape det motsatte.

– Hva tror du er de beveggrunnene?

– Det er vanskelig å anta noe annet om motivene til presidenten enn det han selv gir uttrykk for, og det er å ha en sterkere kontroll med hvem som kommer til landet. Hvis det er hensikten, er dette ikke en treffsikker måte å gjøre det på.

– For deg, som er både muslim og norsk politiker, er dette kanskje annerledes enn for andre?

Muslim og sosialdemokrat



– Jeg tenker nok det samme om det som muslim, som jeg gjør som sosialdemokrat. Og det er at hvis dette er et tegn på hvilken politisk utvikling vi er i ferd med å se i et av verdens viktigste land, så er det en svært uheldig utvikling.

Jonas Gahr Støre er lite lysten på å love at Norge skal ta imot flere FN-flyktninger nå som USA vil redusere antallet de går imot.

– Høyre foreslår økt tall på kvoteflyktninger til Norge etter Trumps grensestenging i USA. Er du klar for det samme?

NEGATIV: Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre mener Donald Trumps reiserestriksjoner for sju land vil virke mot sin hensikt. Foto: Odin Jæger , VG

– Kvoteflyktninger er en god og ordnet måte å bistå FN på med å hjelpe mennesker på flukt. Det er Ap fortsatt for. Nå står vi midt i et løft for å ta imot kvoteflyktninger fra Syria . Det skal vi holde frem med. Hadde andre land gjort som Norge, så hadde presset vært mindre i denne regionen, sier Støre.

LES OGSÅ: Solberg kontakter ikke Trump om innreiseforbud

Tilbakeholden



– Men jeg er tilbakeholden med å si at alt det USA nå trekker seg fra, skal land som Norge stå klar til å ta over. Det blir en skjev dynamikk. Men dette illustrerer hvor viktig det er med internasjonalt samarbeid: Hvis en part kraftig kutter ned på sin forpliktelse, så kan det bli kritisk der hvor problemet er størst. Men vi er åpne for å diskutere norsk engasjement for kvoteflyktninger etter 2017, etter at vi har tatt imot de 8000 fra Syria. Men det skal skje på en skikkelig måte etter en vurdering av hva vi har kapasitet til å ta imot, sier Aps statsministerkandidat.

– Hva synes du om at president Trump stenger grensen i så stort omfang like etter tiltredelsen?

– Det er jeg veldig kritisk til av flere årsaker. Den viktigste årsaken er at dette er et vedtak som er egnet til å styrke motsetningene og svekke tilliten. Vi må få muslimer med oss i kampen mot ekstremisme og radikal islam. Det er de som rammes mest av ekstremismen. Dette vedtaket fra Trump skaper et inntrykk av at alle muslimer er en trussel. Det er feil å stemple en hel gruppe, et helt land eller en hel religion. Det er ikke slik demokratier bør målrette sin politikk, sier Støre.

Ikke overrasket



Han fastslår at Trump nå omsetter sine løfter i politikk.

– Det bør ikke overraske noen. Han er valgt, og det er hans jobb. Men internt i USA og mellom demokratier vil det komme debatt og reaksjoner, det er helt naturlig og nødvendig. Flere av tiltakene han har iverksatt er i strid med viktige verdier om demokratier og menneskerettighetene som setter høyt.

– Jeg vil også si at når vedtak gjennomføres i løpet av så kort tid, og de trekkes i tvil av domstoler og nye beslutninger, da svekkes autoriteten til vedtakene. Dette er kompliserte sammenhenger som kan tjenes på bedre utredninger og mer tid.

– Er du overrasket over at Trump iverksetter beslutning etter så kort tid?

– Nei, jeg er ikke overrasket over det. I USA er det en sterk kultur for å være handlekraftig de første hundre dagene. Men det krever at det som legges frem står seg.

- Helt på trynet

Frps innvandringspolitiske talsmann på Stortinget, Mazyar Keshvari (35), ble født i Teheran i Iran i 1981.

- Det fortsatt uklart hva det amerikanske regelverket er eller blir, men jeg har registrert at enkelte som er født et annet sted enn i landet de er statsborger i, er blitt holdt tilbake på grensen. Dette er helt uforståelig hvis dette er meningen. Det er umulig å forstå hva man ønsker å oppnå med det. Og virker helt på trynet, sier Keshvari til VG.

Det skal ha oppstått problemer, blant annet for noen engelskmenn, som i passet sitt står oppført som født utenlands.

Grunnen kan være at det utløser mistanke om at man har såkalt dobbelt statsborgerskap.

- Mange norske statsborgere som har flyktet fra Iran i sin tid, har både norsk og iransk pass. Jeg er ikke en av dem. I min familie har vi kun hatt ett statsborgerskap, det norske, og vi har heller aldri reist tilbake til Iran noen gang etter at vi kom til Norge, sier Keshvari.

Ettersom Iran er ett av de sju landene hvor Donald Trump har diktert full innreisestopp, kan det være at Keshvari vil bli stoppet i immigrasjonskontrollen i USA.

- Jeg har full forståelse for at USA diskuterer å redusere antall kvoteflyktninger som kan få komme til USA, vurdering av rutiner for å avdekke id, endringer av opplegg for mottak av flyktninger. Slike diskusjoner har vi også i Norge, og i alle land.

- Er det sånn at du synes det meste Trump foreslår er helt greit, bortsett fra det som rammer deg selv?

- Nei, nei. Poenget er at en rekke av de tingene han foreslår har vi diskusjoner om på poltikk og hva man ønsker å oppnå. Enten man for eksempel mener det skal komme flere eller færre flyktninger, så spørsmålet hva man oppnår med det, og hva konsekvensene blir. Det punktet om å nekte folk som har alt i orden basert på hvor de er født, er det vanskelig å forstå hva man ønsker å oppnå med.