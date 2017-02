Nordmenn vender Trump ryggen

Nordmenns tro på at Donald Trump vil gå inn i historien som en god president, stuper. Samtidig mener et klart flertall at den ferske presidenten gjør Norge mer utrygt.

Det viser en meningsmåling Infact har gjort for VG.

Vi har stilt samme spørsmål denne uken, som vi stilte den dagen Donald Trump ble valgt i november.

I målingen fra dagen han ble valgt 10. november svarte 56,7 prosent av de spurte nei på spørsmålet om de tror Trump vil bli en god president.

Så stilte vi det samme spørsmålet en uke etterpå.

Da svarte 50,9 prosent at de mente han ikke vil bli en god president: Det norske folk hadde litt bedre følelse for ham da.

– Ser ikke bra ut



Men etter at han ble valgt, har dette endret seg noe.

I går svarte hele 67,5 prosent at de mener at han ikke vil bli en god president; 14,7 prosent mener han blir en god president, mens 17,8 prosent oppgir at de ikke vet.

– Det er veldig store utslag over så kort tid; det ser ikke bra ut for Trump når det gjelder støtten fra det norske folk for det han har gjort siden han tiltrådte, sier fagsjef Knut Weberg i Infact.

Norske kvinner mer skeptisk



Målingen viser også at det spesielt er norske kvinner som er skeptiske til Trump:

Mens 57,8 prosent av mennene mener han ikke blir en god president, er det hele 77,6 prosent av de spurte kvinnene som sier Trump ikke vil bli det.

Her er noen andre funn fra underlagsmaterialet:

** 84 prosent av Ap-velgerne mener han ikke vil bli en god president, 57,6 prosent av Høyre-velgerne svarer det samme.

** Folk mellom 30 og 64 år er skeptiske (77 prosent), mens det bare er 45,2 prosent av de eldre over 65 år som mener han ikke vil bli en god president.

Økt frykt for verdenskrig



VG stilte spørsmål om folk mener at sjansene for tredje verdenskrig har økt med Trump som president.

I går svarte 49,3 prosent det, mens 34,4 prosent svarte nei.

Det betyr at folk er blitt mer bekymret siden han er blitt valgt:

Dagen da han ble valgt svarte 41,8 prosent at sjansene for tredje verdenskrig har økt, mens 35,2 prosent svarte nei, den gangen.

I går spurte VG også om Norges trygghet kan bli svekket etter Trumps uttalte skepsis mot NATO.

56 prosent av de spurte mener han er med å svekke Norges trygghet. 26,4 prosent svarte nei.

Men om Trump ikke har støtte i Norge, så viste en Reuters-meningsmåling offentliggjort tirsdag kveld, at et flertall i det amerikanske folket er enige i hans innreiseforbud: 49 prosent er enig i det, mens 41 prosent er det ikke, i følge målingen.