Melania Trump om sønnen: – Han lever et privilegert liv

For første gang siden hun ble beskyldt for å plagiere Michelle Obama, sto Melania Trump igjen på talerstolen.

– Jeg kommer hit i dag for å snakke om min ektemann Donald og hans dype kjærlighet og respekt for dette landet og alle amerikanere, sa Melania Trump da hun entret scenen i Main Lain Sports Center i Berwyn, Pennsylvania ved 19.30-tiden norsk tid.

– Jeg kommer hit i dag for å snakke om denne mannen, som jeg har kjent i 18 år. Og jeg kommer hit i dag for å snakke om vårt partnerskap, vår familie og hva jeg med sikkerhet vet i mitt hjerte om denne mannen.

Hermet etter Michelle Obama



Dette er første gang Melania Trump snakker offentlig siden hun talte på Republikanernes landsmøte i juli. Hun ble da beskyldt for å plagiere talen Michelle Obama holdt på Demokratenes landsmøte i 2008.

Sammenlign de to talene selv:

Trump-kampanjens taleskriver, Meredith McIver, innrømmet etter å ha fått massiv kritikk, at hun fikk Michelle Obama-sitater fra Melania Trump. McIver tilbød seg å gå av, men ble bedt om å bli av Donald Trump selv.

Snakket om ekteskapet med Donald



I torsdagens tale i Pennsylvania snakket Melania både om familien, ekteskapet med republikanernes presidentkandidat og hva hun ønsker å utrette hvis hun blir førstedame i Det hvite hus.

– Jeg ønsker at barna våre, både i dette landet og rundt omkring i verden, skal leve gode liv og være trygge, sa den tidligere modellen.



– Jeg vil at de fritt skal kunne drømme om kjærlighet og sin egen familie en dag. Vi trenger å lære våre unge amerikanske verdier. Vennlighet, respekt, medfølelse, veledighet, forståelse og samarbeid.

Forteller sønnen at han er priviligert



Melania Trump snakket også om sønnen hun har sammen med presidentkandidaten. Hun fortalte at når ektemannen er ute for å drive valgkamp, er hun hjemme for å ta seg av Barron (10).

– Vi snakker litt om politikk, livet, lekser og sport. Han lever et privilegert liv, og det er viktig for meg at han vet hvor heldig han er, sa Melania Trump.

– Men selv om han er priviligert, har jeg de samme samtalene med ham som dere har med deres sønner, døtre, nieser, nevøer og barnebarn.

Forsøkte å forføre gift kvinne



Donald Trump har vært i hardt vær etter at Washington Post publiserte en lekket video.

På opptaket høres republikanernes presidentkandidat mens han snakker om hvordan han forsøkte å forføre en gift kvinne, at han automatisk blir tiltrukket av vakre kvinner og bare begynner å kysse dem.

– Og når du er kjendis, lar de deg gjøre det. Du kan gjøre hva som helst. Grip dem i fitta. Du kan gjøre hva som helst, sier Trump i opptaket.

– Donald ble fyret opp til gutteprat



Melania Trump tok avstand fra mannes ordbruk, men mente samtidig han ble fyret opp til gutteprat.



– Jeg sa til mannen min at språket var upassende og ikke akseptabelt. Og jeg ble overrasket, fordi det er ikke er den mannen jeg kjenner, sa hun til CNN i det første intervjuet hun gjorde etter Washington Posts avsløring.

– Jeg lurer også på om de visste at mikrofonen var på. De satte i gang med gutteprat, og Donald ble ledet til, eller fyret opp, av TV-verten til å si slibrige og dårlige ting.

