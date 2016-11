LO-topp kaller Frp-Siv for «Trumps ideologiske kusine»

LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen kaller Siv Jensen for Trumps ideologiske kusine.

Gabrielsen reagerer på Bent Høies uttalelser om at det ikke er mulig å se for seg at en Donald Trump kunne vunnet et valg i Norge. Han gir syv argumenter, blant annet trepartssamarbeidet hvor LO er viktig, små lønnsforskjeller i lønn og lavere ledighet enn i USA.

Angriper Høie



– Det er positivt at Høie anerkjenner trepartssamarbeidets betydning, men det er ganske frekt når han argumenterer med at det er små ulikheter i Norge, lave lønnsforskjeller og god helse og utdanning. Det er en modell og resultater denne regjeringen i stor grad har arvet, sier Gabrielsen:

– Og det kommer altså fra en statsråd i en regjering som er i ferd med å svekke denne solidaritetsmodellen, som den norske velferdsstaten er. De gjør det ved å svekke arbeidsmiljøloven, sørge for at stadig flere bare får midlertidige jobber og ikke minst øker de forskjellene på folk, ved å gi store skattelettelser til de rikeste, sier Gabrielsen.

Kusiner



– Og så er det også slik at ikke alle deler Høies syn og analyser i regjeringen hans. Høie har Trumps ideologiske kusiner med seg i regjeringen.

– Hvem?

– Listhaug og Siv Jensen. Siv Jensen har sagt at den norske modellen står i veien for det norske folk. Høie roser samarbeidet med fagbevegelsen, mens Jensen vil svekke oss. Vår modell er bygd på relativt høyt skattenivå, stor offentlig sektor, trepartssamarbeidet, sentral lønnsdannelse, gode offentlige tjenester og stor grad av inntektslikhet.

– Frp er motstander av dette. De ønsker å svekke fagbevegelsen, de prioriterer skattelette fremfor stor offentlig sektor og de er mot sentral lønnsdannelse. Skatteletten deres fører også til at det blir større ulikheter i Norge.

– På vei mot USA



Han er enig i at forholdene ikke er som i USA.

– Vi er ikke der USA er, men vi er på vei i den retning og det er regjeringen til Høie som står for det. De bidrar til at det blir økte forskjeller og ledighet.

– De gjør ganske mye for å bekjempe ledigheten?

– Det er altså slik at vi har den høyeste ledigheten på over 25 år. De evner heller ikke å skape nye jobber. I stedet for å bruke mer direkte virkemidler, har de i stedet valgt å gi over 20 milliarder kroner i skattelette. Vi mener det er feil medisin mot ledigheten. I tillegg bidrar det altså til økte forskjeller mellom rike og fattige.

Frp-leder Siv Jensen angripes fra flere kanter: Tidligere Frp-leder anklager hennes Frp for å være for forsiktige.

– Naivt



Ap-nestleder Trond Giske deler langt på vei Gabrielsens vurdering.

– Jeg mener det er litt naivt at vi ikke kan få en Trump i Norge. Frp hadde faktisk opp mot 30 prosent oppslutning en stund under Carl I. Hagen. Han har aldri vært i nærheten av å si det Trump gjør, men de spiller på de samme understrømmene, sier Giske.

– Problemet til Høie er at han sitter i en regjering som gjør sitt for å øke forskjellene blant folk i Norge og dermed bidrar til at vi kan nærme oss USA, sier Giske.

– Skremselspropaganda

Siv Jensen slår tilbake.

– Det nærmer seg valg og tradisjonen tro kommer velkjent skremselspropaganda fra LO. Både Høyre og Frp har vært opptatt av et seriøst og godt arbeidsliv. Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse, men for mange som i dag står utenfor arbeidslivet kan midlertidig ansettelse være et første steg inn i fast stilling, sier hun.

– Det er spesielt viktig for unge og andre med liten arbeidserfaring. Det å ha et godt forhold til partene er viktig nå når arbeidsmarkedet er i en krevende situasjon, men også ellers. Det er ikke uenighet om dette. Det jeg er opptatt av gjøre noe med, er eksisterende systemer som under Arbeiderpartiet sto i veien for å få løst utfordringer for det norske samfunnet, sier hun og viser til helsekøen.

– 80.000 færre i helsekø



– 80.000 færre står i helsekø enn under forrige regjering, det skjer fordi vi satser mer på sykehusene, tar i bruk ledig kapasitet hos private og gir økt valgfrihet. Selv ikke LO kan styre oljeprisen og jeg skjønner at Gabrielsen har vanskelig for å forstå at vi både må gjennomføre kortsiktige tiltak for å unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå slik den gjorde da Arbeiderpartiet styrte på 90-tallet, samt at vi må ha mer langsiktige tiltak for omstilling og veksts, sier hun og avslutter:

– Mange av oljejobbene vil ikke komme tilbake. Da kan vi ikke bare satse på kortsiktige sysselsettingstiltak og flere midlertidige jobber i det offentlige. Vi vil skape morgendagens jobber gjennom satsing på kunnskap, forskning og innovasjon, bygging av vei og bane, og skattelettelser som gjør det mer lønnsomt å starte nye bedrifter og skape nye jobber.