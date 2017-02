Kjell Magne Bondevik holdt tilbake på flyplass i USA

Kjell Magne Bondevik ble holdt tilbake i en time på Dulles-flyplassen i Washington DC. Grunnen: Et iransk stempel i passet.

Tidligere statsminister og nåværende leder for Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik, ankom Dulles International Airport i Washington DC på tirsdag, der han skulle på konferanse.

Da han kom til passkontrollen, merket passkontrolløren seg at han var i Iran for rundt et år siden.

– Jeg ble tatt til side og holdt tilbake i rundt en time. De stilte spørsmål om besøket mitt i Iran, sier Bondevik. Han var i Iran i forbindelse med en konferanse som handlet om bekjempelse av vold og ekstremisme.

– Underlig og provoserende



Iran er blant landene som er rammet av det omstridte innreiseforbudet som ble banket gjennom forrige fredag. De andre landene er Somalia, Irak, Sudan, Libya, Jemen og Syria.

Dersom man har reist til Iran, Irak Syria eller Sudan må man imidlertid uansett søke visum for å kunne besøke USA. Dette følger av endringer i avtalen om visumfrihet som trådde i kraft i starten av 2016.

– Jeg redegjorde for hvorfor jeg var i Iran. Jeg synes det da er underlig og provoserende at jeg ble anholdt i en time. Jeg forventer ikke særbehandling, men forventer at USA behandler slike saker med klokskap og fleksibilitet. Jeg kan leve med dette, men det er uheldig for USAs omdømme, sier Bondevik.

Han sier at han både hadde diplomatpass, som viser at han er tidligere statsminister i Norge, og et såkalt ESTA-visum da han kom til passkontrollen. Med disse reisepapirene har Bondevik ikke hatt problemer ved innreise tidligere, senest for nøyaktig et år siden etter at han var i Iran.

– Veldig polarisert



Han forteller at han var i USA for et år siden samme pass som denne gangen.

– Jeg ønsker ikke overdramatisere dette eller bidra til noen komplikasjoner i forholdet mellom Norge og USA. Men likevel var det som skjedde veldig provoserende, sier Bondevik.

Bondevik mener det er en annen stemning i USA, og at landet setter alle piggene ut når visse land kommer opp.

– Det er veldig polarisert. I rommet der jeg ble tatt til side var det mange fra Iran, og flere fra de andre landene som innreiseforbudet gjelder for. Flere av dem ble nok utsatt for mer ydmykende behandling enn jeg ble. Den nye politikken er skremmende, sier Bondevik.