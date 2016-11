Erling Løken: Ble truet med søksmål av Trump

Da Erling Løken Andersen kjøpte domenenavnet trumpx.com, ble en viss amerikansk presidentkandidat forbannet.

«Kjære Mr. Andersen. Jeg skriver på vegne av Donald J. Trump, den kjente forretningsmannen, eiendomsutvikleren og stjernen i tv-serien The Apprentice».

Slik starter et brev norske Erling Løken Andersen hevder å ha mottat i 2011.

Da firmaet hans, nettsamfunnet biip.no, skulle lanseres internasjonalt samme år, fant han ut at domenenavnet biip.com var opptatt.

Han brukte en domenegenerator i jakten på et passende domenenavn. Blant domenenavnene Andersen kjøpte opp, var trumpx.com.

Ble redde



Det likte angivelig ikke Donald Trump, mannen som natt til onsdag kan bli USAs neste president.

Noen uker etter at trumpx.com var kjøpt opp, skal Trump, gjennom sin advokat Alexis L. Robinson, ha sendt et hissig brev med en klar trussel:

Hold deg unna domenenavnet eller bli saksøkt for 100.000 dollar.

– Valget av domenenavnet var helt uavhengig av Trump. Først ble vi veldig redde, siden vi på den tiden bare var en guttegjeng, sier Andersen til VG.

Slo hardt tilbake



Guttegjengen bak biip.no ønsket først å gi fra seg domenenavnet så fort som mulig, men etter å ha tenkt seg om, slo de tilbake.

– Vi synes det var bøllete oppførsel, og det gikk en fanden i oss. Så vi prøvde å svare på en humoristisk måte og se hva som skjedde, sier han.

I svarbrevet bemerket guttene blant annet at «trump» er et verb, med henvisning til en ordbok. De gjorde det klart at det var uaktuelt å bukke under for kravene til Trump.

Det lille firmaet hørte ikke noe fra Trump etter det, og Andersen håper han tok det med et smil og ikke ville ta seg bryet med å gå videre med planene om søksmål. Andersen er likevel ikke helt ubekymret foran kveldens valg.

– Jeg håper ikke Trump kommer i nærheten av atomknappen, og at det blir fullskala invasjon av Norge på grunn av dette, ler Andersen.