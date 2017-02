Ny dom: Papirløse flyktninger har rett til identitetspapirer i Norge

Nå får papirløse flyktninger rett til pass, førerkort, bankkonto og å jobbe i Norge, etter at Staten tapte i lagmannsretten.

– Dette er historisk. Det dreier seg kort og godt om det som i sin tid var nansenpasset, i dag beskrevet som «reisebevis for flyktninger». Denne dommen fastslår at alle som har fått asyl i Norge har rett til ID-papier og kan fungere i samfunnet, sier Georg Scherven Hansen.

Han er forsvarer for flyktningene som har fått asyl i Norge og som i fire år har kjempet en kamp mot staten.

Saken gikk først for Oslo tingrett høsten 2015. Da ble Utlendingsnemndas (UNE) avslag på reisebevis for ni flyktninger med asyl, kjent ugyldig.

Staten ble dømt til å betale 150.000 kroner til flyktningene, og Regjeringsadvokaten valgte å anke.

I dag vedtok Borgarting lagmannsrett å forkaste anken og dommen fra tingretten blir stående. Staten har fremdeles mulighet til å anke dommen til Høyesterett.

– Det er vanskelig å vinne frem mot staten. Det at begge instanser er så klare, er stort, sier jusprofessor Mads Andenæs som også har vært med på å prosedere saken for flyktningene i retten.

– Dette er Trump i Norge

Professoren mener instansene ikke har kunnet ta faglig begrunnede avgjørelser på grunn av et stort politisk engasjement på området.

– Dette er Trump i Norge. Med for mye politisk styring har vedtakene ikke vært faglig forsvarlige. I USA er det nå fire dommere som har stoppet innvandringsforbudet. I Norge har akkurat fire dommere opprettholdt rettsstaten Norge, sier Andenæs.

– Det er den nåværende regjeringen som har skjerpet den politiske kontrollen. Jeg er ikke kritisk overfor de som arbeider i forvaltningen, understreker han.

Ikke tilstrekkelig



Borgarting lagmannsrett mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger. At man ikke er ett hundre prosent sikker på vedkommendes identitet, er ikke tilstrekkelig for å nekte papirer, mener retten.

POLITISK PRESS: - Jusprofessor Mads Andenæs har vært med å føre saken mot staten. Han sammenligner den historiske dommen med det amerikanske rettsvesenets avvisning av Donald Trumps innvandringsforbud. Foto: FOTO: TROND SOLBERG, VG

Ut fra lagmannsrettens tolkning, er det bare i alvorlige og ekstraordinære tilfeller som konvensjonsstatene kan nekte å utstede reisebevis til flyktninger. Slik lagmannsretten ser det, er den generelle tvilen som knytter seg til ankemotpartenes identitet ikke en slik kvalifisert situasjon, skriver retten.

Ifølge dommen er det kun en gruppe på 48 av 18 422 flyktninger som i perioden 2014-2016 har fått avslag på sine søknader om reisebevis som følge av identitetstvil.

Ikke kjent med dommen

Da VG ringte advokat Anders Flaatin Wilhelmsen ved Regjeringsadvokaten mandag kveld, var han ikke kjent med dommen.

– Da forstår dere også at vi ikke kan kommentere dette nå, sier Wilhelmsen.

Regjeringsadvokaten må nå bestemme om staten vil anke lagmannsrettens avgjørelse, etter dialog med UNE og departementet.

