Nå avgjøres Mahads skjebne

Historien hans er ikke sannsynlig, argumenterer staten. Mahad Mahamud mener imidlertid staten tar feil av både navn, personer og forklaringer.

Fredag var siste rettsdag i saken hvor bioingeniøren Mahad Abib Mahamud (30) har saksøkt Utlendingsnemnda (UNE) for å ha inndratt hans norske statsborgerskap.

UNE mener Mahamud har løyet om sin identitet om at han er fra Somalia, og at han derimot er fra Djibouti. De har derfor inndratt hans norske statsborgerskap.

Det var først satt av tre dager til rettsaken, men den ble utvidet til også fredag formiddag.

Staten: – Mahad lyver

I sin prosedyre fredag gjentok Regjeringsadvokaten at Mahamud har oppgitt uriktige opplysningen om nasjonalitet, klantilhørighet, språkferdigheter, skolegang, giftermål og hvorvidt han spilte fotball eller ikke før han kom til Norge.

– Ser man på disse motstridende forklaringer og giftermål på tvers av klanene så er ikke historien hans sannsynlig, sier advokatfullmektig Ellen Idun Lersbryggen i retten.

Advokatene til Mahamud forklarer dette med at ulikheter skylder dårlige oversettelser og unøyaktig rapportskriving av UNE, og viser til at det også er motstrid mellom farens intervju og hans eget søknadsskjema.

– Det er uklart hvorfor fars intervju tillegges større vekt enn de andre opplysninger i saken. Fars forklaring viser også til motstrid i hans eget søknadsskjema – derfor har det ingen bevisverdi, sier advokatfullmektig Elise Nygård i saksøkers prosedyre.

Mahamud: – Dette er ikke min bror

Mahamuds advokater mener også staten har misforstått hva som er riktige navn og at det å knytte navn som er tilsynelatende like til samme person, ikke er holdbart.

IKKE BROR: Mahad Abib Mahamud hevder staten tar feil av hans bror og forretningsvenn.

– Det er forskjell på navnet Abib og Abdi. Abib betyr solfrø, Abdi betyr slave eller tjener. Dette er ikke forskjellig bokstavering av forskjellige navn, men forskjellige navn med ulik betydning, sier Nygård.

– Navnet er tilsynelatende det samme som saksøkers bror. Det er en forskjell men det er en slående likhet. Hva er så sannsynligheten for at de har tilnærmet like navn på begge sine foreldre. Denne sannsynligheten er tilnærmet lik null, svarer Regjeringsadvokaten.

I tillegg til at navnet på ID-kortet og brorens familiegjenforeningssøknad avviker med en bokstav, avviker også foreldrenes navn med farens fornavn, samt morens mellomnavn og etternavn.

Id-kort er sentralt bevis

Et id-kort som staten hevder er djiboutiske Mahamuds bror, har vært et av statens sentrale bevis på at også 31-åringen er djiboutisk. Han har sagt i retten at staten tar feil mellom hans bror og forretningsvenn.

Hans forsvarer la i går vekt på at de ansatte ved nasjonalt ID-senter er under opplæring. Dette senteret er under etablering, og de ansatte har derfor ingen veiledere over seg som de kan henvende seg til for kvalitetssikring.

– Derfor kan de bare gi veiledende uttalelser, og de skriver selv i rapporten at det må tas forbehold om at de er under opplæring og at det ene bildet har så lav kvalitet at rapportskriver ikke kunne se kjennetegn som linjer i ansiktet og arr, påpeker Nygård.

SLUTTINNLEGG: Advokatfullmektig Elise Nygård.

Regjeringsadvokaten mener imidlertid at NIDs rapport må tillegges stor vekt og viser at id-kortet tilhører Mahamuds bror, og at da Mahamud selv er djiboutisk borger.

– NID bruker en anerkjent metode i sitt arbeid. Det er to personer uavhengig av hverandre som har studert disse bildene i åtte timer hver og begge har konkludert med at det er mer sannsynlig at det er samme person enn at det ikke er det, argumenterer Lersbryggen.

Staten: – Dette er falske dokumenter

Staten viser også at de ikke har tillit til hans dokumentene hans, som hans somaliske id-kort, utsendt av somaliske myndigheter.

– Det er et falskt dokument, eller forfalsket. Enten ved at dokumentet er falskt eller at det er tuklet med i ettertid. Når det gjelder de øvrige dokumentene er det synd at de som har utsendt dokumentene ikke kan avgi en forklaring på hvilken bakgrunn de har utsendt dokumentene, sier Lersbryggen.

– GYLDIG VEDTAK: Advokatfullmektig Ellen Idun Lersbryggen Drolsum konkluderer sin prosedyre med at UNEs vedtak må anses gyldig.

Her er alle punktene staten mener er grunnene til at Mahamud lyver om identiteten sin.

Hun viser da til at Somalias ambassadør i Brussel Ali Saïd Faqi, og en kommandør fra det somaliske flyvåpenet har trukket seg fra å vitne i saken.

Kan staten gjøre Mahad statsløs?

Mahad-saken har skapt diskusjoner om hvorvidt man kan gjøre en person statsløs eller ikke. Flere som har engasjert seg i hans sak, blant dem advokat John Christian Elden, mener regjeringen bryter loven ved å frata Mahamud hans norske statsborgerskap.

Dette var også et av argumentene fra Mahamuds side i retten.

– Staten må tilbakekalle tidligere oppholdstillatelser for så å kunne benytte paragraf 66 om utvisning. Dette har ikke staten gjort, fastslo Nygård i Oslo tingrett i går.

Dette understreket Regjeringsadvokaten i dag at de ikke er enige i.

– Statsløshet er ikke et hinder for tilbakekall, sier Lersbryggen.

Saken til Mahad er også viktig både fordi den har skapt en debatt om foreldelsesfrister knyttet til å tilbakekalle norske statsborgerskap. Blant annet har Venstre, sammen med SV og Ap, har lagt frem et forslag i Stortinget om at tilbakekalling av statsborgerskap kun kan skje etter behandling i domstolen.

Dom er ventet å komme i løpet av to uker.