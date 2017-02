Mahads lærer: Han hadde bedre forutsetninger i fransk

Staten mener Mahad Abib Mahamud var for god i fransk til å kunne komme fra Somalia. Hans tidligere lærer er sterkt uenig.

Dette er Mahad-saken * Mahad Abib Mahamud, født 1986. Kom til Norge som 14-åring i august 2000. * Fikk avslag på asylsøknad, menble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003. * Fikk bosetningstillatelse i Norge i 2005. Søkte i 2006 om norsk statsborgerskap, søknaden innvilget i 2008. * Har de siste årene vært bosatt i Brumunddal med egen familie. Jobbet tidligere som bioingeniør på Ullevål sykehus. * I april i fjor fattet Utlendingsnemnda (UNE) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. * 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket. * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket. Det er satt av tre dager, fra 21.-23. februar i Oslo tingrett. Kilde: NTB

Bioingeniør Mahad Abib Mahamud (30) saksøker staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for å ha inndratt hans norske statsborgerskap.

UNE mener Mahamud har løyet om sin identitet om at han er fra Somalia, men at han heller er fra Djibouti, og har derfor inndratt hans norske statsborgerskap.

Staten: – For god i fransk

Et av argumentene fra staten er at Mahamuds språkkunnskaper i fransk var for gode tidlig etter han ankom Norge for at han kan være fra et ikke-fransktalende land som Somalia.

– Han fikk toppkarakterer i fransk tidlig etter han kom til Norge, til tross for at han opplyste at han var analfabet og kun snakket somalisk og arabisk da han ankom, argumenterte Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten i Oslo tingrett tirsdag.

Her er alle punktene staten mener er grunnene til at Mahamud lyver om identiteten sin.

Bratterud trakk fram Mahamuds karakterer fra grunnskolen i 2002 og videregående skole i 2006 som viser at han fikk karakteren 5 i fransk skriftlig og 6 i muntlig.

– Videre ser man at han gjennomgående fikk toere og treere i engelsk og norsk, muntlig og skriftlig, sammenlikner Bratterud.

SPRÅK: Advokat Erik Bratterud (UNE) og advokatfullmektig Ellen Idun Lersbryggen Drolsum viser til Mahamuds språkkunnskaper som en av argumentene for at han ikke kommer fra Somalia. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Mahad: – Valgfag er enklere

Mahamud forklarer de gode karakterene med at fransk var et valgfag det var lettere å få gode karakterer i.

– Jeg tok fransk som valgfag på skolen i Norge, og kriteriene og kravene er ikke like høye i valgfag som i det norske språket hvor jeg fikk dårligere karakterer, forklarer han i retten og fortsetter:

– De andre elevene lå foran meg i engelsk, men i fransk var de like nybegynnere som meg.

KARAKTERER: Mahad Abib Mahamud viser til at krakterkravene var høyere for norsk og engelsk enn fransk. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Mahamud trekker også fram at han plukket opp enkelte franske ord da han var skopusser utenfor en fransk skole i Etiopia.

Mahads lærer: – Hadde bedre forutsetning i fransk

Mens myndighetene mener at det er usannsynlig at han skulle få så gode karakterer i fransk, er Mahamuds faglærer fra Børstad ungdomsskole på Hamar, Espen Mærde, uenig. Lærerens oppfatning at er fransk et fag han nettopp hadde gode forutsetninger for å få gode karakterer i.

– I dette faget var forspranget til de andre elevene kortere og det var dermed lettere for han å ta de igjen. Han hadde noen forkunnskaper og det lå bedre til rette for at han kunne gjøre det godt i fransk, sier Mærde til VG.

Mahamud fikk 5 i fransk skriftlig på ungdomsskolen, og læreren hevder at hvis han hadde vært fra Djibouti så ville han ha overprestert og fått enda høyere karakter.

– Jeg kan ikke skjønne at dette argumentet er sjekket ut med noen som jobber i skoleverket. Hadde de sjekket hadde de fått beskjed om at dette ikke er så overraskende, sier Mærde.

Torsdag kunne også VG fortelle historien til en familie som har bodd i Norge siden 1990, men i fjor sommer fikk storfamilien med besteforeldre, foreldre og barnebarn inndratt sine norske statsborgerskap.

– Helt klart traumatisert

Mahads tidligere lærer beskrev også en hendelse fra 10. klasse han fant svært urovekkende fra vitneboksen.

– Vi viste en film med landskapsbilder og lyden av krig. Plutselig kommer noen av elevene bort til meg og peker på at Mahad sitter i fosterstilling under pulten.

Mærde tar en pause før han fortsetter:

– Det er den dårligste vurderingen jeg har gjort om lærer. Det er ikke noe bevis for at han kommer fra Somalia, men for meg er det et bevis på de traumatiserende forholdene han har opplevd. Det var definitivt ikke skuespill, sier faglæreren fra vitneboksen.

SISTE DAG: Advokatfullmektig Elise Nygård (t.h) og advokat Arild Karl Humlen før siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahad Abib Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda (UNE) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Mahamud trakk også fram i sin parts-forklaring at han hadde post-traumatisk stress da han ankom Norge.

– Jeg hadde traumer i bagasjen, jeg kom ikke til Norge som en gutt som smilte, jeg hadde angst og redsel, jeg kom i kontakt med barnevernet, ble diagnostisert med post-traumatisk stress, og fikk behandling, sa Mahamud i retten.

Mahamud er imidlertid ikke den eneste som har mistet statsborgerskapet sitt. I januar ble det kjent at UDI vurderer å tilbakekalle 500 norske statsborgerskap.