Ansiktgjenkjenning viser likhet til Mahads bror

Nasjonalt ID senters analyser sier det er mer sannsynlig at ID-bildet tilhører Mahads bror, slik UNE hevder. Advokat Humlen kaller analysen ubrukelig og viser til svakheter.

Dette er Mahad-saken * Mahad Abib Mahamud, født 1986. Kom til Norge som 14-åring i august 2000. * Fikk avslag på asylsøknad, menble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003. * Fikk bosetningstillatelse i Norge i 2005. Søkte i 2006 om norsk statsborgerskap, søknaden innvilget i 2008. * Har de siste årene vært bosatt i Brumunddal med egen familie. Jobbet tidligere som bioingeniør på Ullevål sykehus. * I april i fjor fattet Utlendingsnemnda (UNE) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. * 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket. * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket. Det er satt av tre dager, fra 21.-23. februar i Oslo tingrett. Kilde: NTB

Bioingeniør Mahad Abib Mahamud (30) saksøker staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for å ha inndratt hans norske statsborgerskap.

UNE mener Mahamud har løyet om sin identitet om at han er fra Somalia, men at han heller er fra Djibouti, og har derfor inndratt hans norske statsborgerskap.

Advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten, la onsdag fram en ny rapport som viser til det de hevder er Mahads bror Abdoulkader nasjonale ID-kort, utsendt fra Djibouti, og brorens tjenestepass fra Djibouti. Staten mener derfor at Mahads bror er djiboutisk statsborger.

Torsdag vitnet en seniorrådgiver fra nasjonalt ID senter om analysene og ansiktigjenkjenningene av bildene som knytter Mahamuds bror til det djiboutiske passet.

Ansiktgjenkjenning viser likheter

– Det er første gang en slik analyse blir lagt fram av nasjonalt ID senter i Norge som bevis i retten, men metoden blir brukt i andre land, kunne rådgiveren fortelle i retten.

Konklusjonen fra det som er en morfologisk analyse av bildene, er at det er en sannsynlighetsovervekt, altså en større sannsynlighet for at det er samme person på de to bildene enn at det ikke er det.

– Det ene av de to bildene som sammenliknes har dårlig kvalitet og rapporten fra analysen understreker dermed at det tas et forbehold, forklarer rådgiveren.

Her er alle punktene staten mener er grunnene til at Mahamud lyver om identiteten sin.

Mahads advoket: – Ubrukelig

Hun peker på former og relative avstander i ansiktet knyttet til blant annet øreflippene, øynene, leppene og områdene rundt munnen, og kjeven som viser likhet.

– Analysen viser at de er like, men de er ikke identiske. Det er bilder av to personer som har mer likheter enn ulikheter og vi konkluderer dermed med en sannsynlighetsovervekt, med forbehold om at vi er under utdannelse, og at det ikke er en god bildekvalitet.

Mahamuds advokat Arild Humlen var kort i kommentaren om hva han tenkte om bevisene som ble lagt fram fra analysen:

– Ubrukelig, sier Humlen kontant.

SVAKHETER: Advokat Arild Karl Humlen påpeker at det er svakheter med tanke på bildekvalitet og at de som har gjennomført analysen ikke er ferdig utdannet. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Somaliske myndighetsvitner falt fra

Tidligere ble det opplyst at Somalias ambassadør i Brussel Ali Saïd Faqi, og en kommandør fra det somaliske flyvåpenet skulle vitne i saken for Mahamud, men de har i ettertid trukket seg. Humlen forteller at de hadde et håp, men at det gikk som forventet.

– Det er diplomatiske begrensninger i anledning å avgi vitneprov. Det kan gis tillatelse fra landets utenriksdepartement, men det gis sjeldent. Vi ville gjerne prøve, men det er som forventet at de diplomatiske begrensningene har slått inn.

– Har de sagt at det er diplomatiske begrensninger som er grunnen?

SISTE DAG: Mahad Abib Mahamud deltar i det som er siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda (UNE) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Det er ikke sagt det direkte. De har ikke gitt noen begrunnelse men vi vet at det ligger diplomatiske begrensninger og jeg har vært borti det samme i mange andre saker, sier Humlen.

Han hevder imidlertid at dette ikke svekker saken deres, og at de allerede har vist fram et TV 2 nyhetsinnslag der TV 2 reiser til Brussel for å besøke den somaliske ambassaden.

– De be kalt inn for å bekrefte det de allerede har uttalt i norske medier og dokumentert gjennom brev og andre erklæringer som er bekreftet fra hjemlandets myndigheter, forteller Humlen.

Staten: – Dokumentasjon fremstår som falsk

Advokat Erik Bratterud har tidligere argumentert i retten at dokumentene som kommer fra somaliske myndigheter og skal bekrefte Mahads identitet fremstår som falske.

– Jeg er enig med staten å ha en sunn skeptisk og være kritisk, men det er noe annet enn å avfeie alle dokumenter det er etter min mening nedverdigende og et diskriminerende utgangspunkt i alle fall for mennesker i offentlige stillinger som uttaler seg på vegne av sin egen stat, sier Humlen til VG.

I vitneavhør med Politioverbetjent ved Oslo politidistrikt kom det fram at Norske myndigheter har prøvd å få en bekreftelse fra somaliske og djiboutiske myndigheter på om innholdet i dokumentene stemmer, men har ikke lyktes å få svar.

Politioverbetjenten uttrykket i retten at hun synes det var underlig at Mahamud og advokaten hadde lyktes å få tak i dokumenter, som ikke norske myndigheter har klart å få tak i.