Advokat: Mahad mistet statsborgerskapet etter feilstavelser

Mahad Abib Mahamuds advokat mener unøyaktigheter og feilstavelser er grunnen til at UNE har feilkonkludert og gjort ham statsløs.

Bioingeniør Mahad Abib Mahamud (30) saksøker staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for å ha inndratt hans norske statsborgerskap.

– Det er bra at vi er i gang og det er bra at ting blir gjort, sier Mahamud til VG etter at saken i dag startet i Oslo tingrett.

UNE mener Mahamud løy om sin identitet og nasjonalitet da han kom til Norge, og har derfor inndratt hans norske statsborgerskap.

Rørt av støtten

Foran Oslo tingrett var det tirsdag demonstranter som viste sin støtte med plakater og t-skjorter med bilde av Mahamud. Flere gråt og klappet ham på skuldrene og Mahamud selv forteller at han er rørt over støtten han får i saken.

– Det er rørende, jeg hadde ikke forventet at så mange skulle dukke opp. Jeg er veldig takknemlig og vil bare si tusen takk til alle, sier Mahamud.

Historien hans har skapt reaksjoner og fått blant annet toppblogger Sophie Elise til å rase mot innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

STATSLØS: F.v.: Mahad Abib Mahamud, advokatfullmektig Elise Nygård og advokat Arild Karl Humlen, idet saken startet i Oslo tingrett, der Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda (UNE), etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Dette er Mahad-saken * Mahad Abib Mahamud, født 1986. Kom til Norge som 14-åring i august 2000. * Fikk avslag på asylsøknad, menble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003. * Fikk bosetningstillatelse i Norge i 2005. Søkte i 2006 om norsk statsborgerskap, søknaden innvilget i 2008. * Har de siste årene vært bosatt i Brumunddal med egen familie. Jobbet tidligere som bioingeniør på Ullevål sykehus. * I april i fjor fattet Utlendingsnemnda (UNE) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. * 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket. * Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket. 21. februar startet rettssaken i Oslo tingrett. Kilde: NTB

Som mindreårig asylsøker kom Mahad til Norge for 17 år siden. Han fortalte han var fra det krigsherjede Somalia. I 2008 fikk han innvilget asylsøknaden sin og siden har han utdannet seg, stiftet familie og fått seg fast jobb som bioingeniør på Oslo universitetssykehus.

Hevder tipser er politisk motstander

I 2013 får UNE et epost-tips om at Mahamud har løyet om hvor han kommer fra, og at han opprinnelig er fra nabolandet Djibouti. Avsender hevder også at Mahamud har begått kriminelle handlinger i Djibouti, men unngått fengsel.

Tipset startet en etterforskning av Mahamud hvor UNE konkluderte med at Mahamud løy på asylsøknaden og at han egentlig kommer fra nabolandet Djibouti.

Advokat Arild Humlen forteller at de lenge har trodd at tipset kom fra en politisk motstander av Mahamud, og en kjennelse fra tingretten har bestemt at UNE må legge fram e-posten uanonymisert.

– UNE har gitt oss uriktige opplysninger ved å hevde at tipset er anonymt, men det er ikke anonymt, det er anonymisert av UNE, sier Humlen til VG.

Advokat: –– Statens unøyaktigheter får konsekvenser

Mahamuds prossessfullmektige, Elise Nygård, brukte første del av innledningen i retten til å vise til hvordan det i rapporter, intervjuer og søknader feilstaves navn, og at mange av navnene er svært like. Argumentet er at staten har feilkonkludert med hvilke personer disse navnene tilhører.

SAKSØKER: F.h.: Advokatfullmektig Elise Nygård og advokat Arild Karl Humlen, fokuserer på feilstavinger og unøyaktigheter i bevisdokumentene. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Staten har tatt utgangspunkt i navn som likner og konkludert med at det må være samme person. Vi kan derimot påvise at selv om navnene har visse likhetstrekk så er de forskjellige og tilknyttet forskjellige personer, forklarer advokat Humlen.

Han reagerer på det han kaller unøyaktighet i bevisene til staten.

– Det er denne sjuskete og unøyaktige bevisførselen vi har reagert på hele tiden og som har fått store konsekvenser for Mahad, sier Humlen.

Mahamud er imidlertid ikke den eneste. I januar ble det kjent at UDI vurderer å tilbakekalle 500 norske statsborgerskap.

– Saken er unik

Han understreker at saken viser behovet for foreldelsesfrister.

– Denne saken er på mange måter unik fordi den gir innblikk i hvor lite tillitvekkende denne etterforskningen er og det understreker behovet for foreldelsesfrister når man går så langt tilbake i tid og tolkes og vris i alle retninger så står man overfor et veldig usikkert faktum, sier Humlen.

Advokat John Christian Elden har også uttalt at regjeringen bryter loven ved å gjøre han statsløs med å frata Mahamud sitt norske statsborgerskap.

REPRESENTERER STATEN: F.v.: Advokat Erik Bratterud (UNE) og advokatfullmektig Ellen Idun Lersbryggen Drolsum representerer staten ved UNE i Mahad-skaken. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

I tingretten skal blant annet Mahamuds tidligere kontaktlærer, miljøterapeut og Somalias ambassadør i Brussel vitne for ham. Det skal også legge fram et brev fra Somalias president Mohammad Osman Jawari som han hevder bekrefter hans identitet.

Fra statens side vitner blant annet representanter fra utenriksdepartementet, utlendingsmyndighetene og politiet.

Ved halv to-tiden tirsdag hadde ennå ikke regjeringsadvokaten hold sin innledning. Det er satt av tre dager i retten.

Venstre-leder Trine Skei Grande har også reagert kraftig og kalt det hele en ren Kafka-prosess. Mahad-saken er også den direkte årsaken til at Venstre, sammen med SV og Ap, har lagt frem et forslag i Stortinget om at tilbakekalling av statsborgerskap kun kan skje etter behandling i domstolen.