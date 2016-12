52 timer på glattcelle: Norge i varetekt-feide med FN

Politiet holdt en 31-åring på glattcelle i 52 timer før han ble fremstilt for en dommer og varetektsfengslet. Nå skal FNs menneskerettskomité vurdere saken.

Menneskerettskomiteen har satt en 48 timers frist for frihetsberøvelse. Da må den pågrepne fremstilles for en domstol, eller løslates.

Klageren, som nå er 35 år, har fått sin sak vurdert av FNs høykommissær for menneskerettigheter i Genève, som nå har sendt den videre til komiteen.



– Min klient satt i politiarresten i til sammen fire døgn, før han ble flyttet til fengsel. Det gikk langt mer enn 48-timersfristen før han ble fremstilt for fengsling, forklarer advokat Carl Konow Rieber-Mohn, som er mannens advokat.

Norge i trøbbel



– Dersom Norge taper denne saken, vil regjeringen måtte rette seg etter en fellende uttalelse og skjerpe inn praksis. Her kan Norge være i store problemer, sier Rieber-Mohn til VG.

KLAGER: Advokat Carl Konow Rieber-Mohn har klaget til FN på vegne av en klient. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Klageren soner nå en dom på fire år og ti måneders fengsel for besittelse av 4,8 kilo amfetamin. Han anket den fellende dommen til Høyesterett i håp om å få strafferabatt for isolasjonen på glattcelle, og den lange tiden det tok før han ble fremstilt for en dommer.

Mannen ble arrestert en torsdag morgen sommeren 2013, men ble først fremstilt for varetektsfengsling lørdag ettermiddag. Da hadde det gått 52 timer, fire timer ut over fristen som menneskerettskomiteen har lagt seg på.

Godkjent av Høyesterett



Men Høyesterett kom til at en forsinkelse i fire timer ut over 48-timersgrensen, kunne rettferdiggjøres fordi tingretten i Oslo har som fast praksis å behandle nye begjæringer om fengsling etter lunsj:

«Oslo tingrett berammer førstegangsfengslinger fra lunsjtider og utover, slik at det ikke var mulig å få ham fremstilt for retten særlig tidligere på lørdagen», skriver Høyesterett i sin kjennelse.

– Det er oppsiktsvekkende at Høyesterett vektlegger tingrettens lunsjpause tyngre enn tidsfristen for fengslingskjennelser. Dette er et av de klareste eksemplene vi har funnet på hvordan man ikke skal skrive en dom, sier jusprofessor Mads Andenæs til VG.



Han har skrevet klagen til FN sammen med advokat Rieber-Mohn.

Fremstilles etter lunsj



Oslo tingrett tar stilling til førstegangs fengslingsbegjæringer etter klokken 13 på hverdager og etter klokken 11.30 på lørdager. Da kommer begjæringene fra politiet samme morgen, og retten og forsvarere skal ta tid til å forberede seg.

Sorenskriver Geir Engebretsen sier imidlertid til VG at domstolen også er opptatt av å unngå fristbrudd:



– Men det ikke skal stå på domstolen å få opp enkeltsaker før klokken 13 for å unngå brudd på 48 timers regelen, såfremt saksdokumentene fra politiet kommer inn tilstrekkelig tid i forkant til at dommeren kan orientere seg i saken, opplyser Engebretsen.

Regjeringen har seks måneders frist til å kommentere klagen.

– Regjeringsadvokaten har mottatt klagen, og vi er gjort kjent med den, sier Ane Haavardsdatter Lunde, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, til VG.

Endret praksis



Det har gjennom årene vært fremmet 19 norske klager for FNs menneskerettskomité. Sist Norge tapte en sak for FNs menneskerettskomité var i 2008, da komiteen slo fast at den norske praksisen med at avslag på anke ikke ble begrunnet, var i konflikt med FN-reglene om politiske og sosiale rettigheter.

Etter det beordret Høyesterett at straffesaker som var nektet ankebehandling uten begrunnelse, kunne behandles på nytt av domstolene.

Høyesterett har tidligere uttalt at avgjørelser i Menneskerettskomiteen skal tillegges betydelig vekt i norsk rettspraksis.