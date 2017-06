Dommerfullmektig skal ha forfalsket vitnemål – politianmeldt

Domstoladministrasjonen har politianmeldt en tidligere dommerfullmektig for forfalskning av et vitnemål fra juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

I en pressemelding utsendt torsdag opplyser domstolsadministrasjonen at styret har besluttet å politianmelde den tidligere dommerfullmektige for forfalskning av vitnemål.

Juristen fikk jobb som dommerfullmektig ved en tingrett i Norge og arbeidet der i cirka et år.

Vitnemålet skal ha blitt benyttet da vedkommende søkte og fikk stillingen som dommerfullmektig.

– Forbedring av karakterer



Ifølge domstolsadministrasjonen er den tidligere dommerfullmektige mistenkt for å ha forfalsket et vitnemål fra juridisk fakultet i Bergen.

– Det er snakk om forbedring av karakterene på vitnemålet. Vi har forstått det slik at han i politiavhør har innrømmet forholdet, sier Ivar Arnstad i domstolsadministrasjonen til VG.

– At en person begår straffbare handlinger for å komme inn i en dømmende stilling, er svært alvorlig for tilliten til domstolene. Handlingen viser også at dette er en person uten den nødvendige integritet for å fungere i en dømmende stilling, sier direktør Sven Marius Urke i pressemeldingen.

Oppfylte formelle krav



– Da den tidligere dommerfullmektigen likevel oppfylte de formelle kravene antas ikke en eventuelt fellende dom å ha konsekvenser for de avgjørelser dommerfullmektigen har truffet, sier Urke.

Saken er allerede under politietterforskning, etter anmeldelse fra universitetet.

Domstoladministrasjonen velger likevel å anmelde saken for å understreke alvoret for å ved hjelp av bevisst uriktige opplysninger ha kommet i posisjon som dommer.

