Dom på 17 år for drap på ekskona i Os blir stående

En 42 år gammel mann anker ikke dommen for overlagt drap på ekskona Trude Brenna Aasen i Os i Hordaland. Dermed blir dommen på 17 års fengsel stående.

Ifølge Bergensavisen kommer dette fram at rettsdokumentene i forbindelse med at han tirsdag ble varetektsfengslet i fire nye uker. Nå gjenstår Riksadvokatens godkjenning av dommen.

Dommen mot 42-åringen falt i Bergen tingrett 16. mars i år og var i tråd med aktors påstand.

Den 38 år gamle kvinnen skulle møte sin fraseparerte ektemann for å ordne noen papirer i forbindelse med samlivsbruddet, men ble stukket til døde i bilen av ham 24. april i fjor.

42-åringen har hele tiden erkjent drapet, men ikke at det var planlagt. I retten handlet mye av bevisførselen om å bestemme i hvor stor grad drapet var nettopp det.

"I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trudes foreldre", heter det i dommen.