Dødskrasjet i Valldal: Bussjåfør nekter straffskyld for bildrap

Den ukrainske bussjåføren (49) som kjørte en turistbuss utfor veien i Valldal i slutten av juli, nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i Sunnmøre tingrett mandag.

En mann omkom og 14 personer ble skadet da den ukrainske turistbussen med 41 mennesker om bord kjørte av fylkesvei 63 ved Grønning i Norddal kommune lørdag 30 juli.

49-åringen er tiltalt for uaktsomt bildrap, samt uaktsomhet i trafikken. Politiet har tidligere uttalt at de mener at bussjåføren holdt altfor høy fart.

Saken startet i Sunnmøre tingrett mandag, og det er satt av fem dager til saken.

Like etter at retten ble satt mandag formiddag, gjorde mannen det klart at han ikke erkjenner straffskyld, skriver Sunnmørsposten.

OPP NED: Bussen havnet på taket da den kjørte utfor fylkesvei 63 i sommer. Den ble liggende i en skråning seks meter under veien. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

Ifølge avisen har undersøkelser i Tyskland vist at bussen holdt 57 kilometer i timen da den kolliderte med en personbil i 80-sonen. Personbilen hadde svært lav hastighet, anslått fra stillestående til 15 kilometer i timen. Statens vegvesens åstedsgransker Frank Sandvik konkluderte i sin rapport med at bussen ble umulig å styre da den såkalte styresnekka ble ødelagt i kollisjonen.

Forsvarer Erling Flisnes har tidligere påpekt at utforkjøringen som endte med at bussen veltet og havnet på taket i grøfta etter kollisjonen, ikke ville ha skjedd dersom bussen hadde latt seg styre.

En forundersøkelse til en kommende rapport fra Statens havarikommisjons gransking, påpeker at styresnekka ble ødelagt, at det oppsto en oljelekkasje og at bussen kan ha blitt umulig å styre.