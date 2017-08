Valdres-saken: Moren møtte ikke til psykiatrisk vurdering

Moren til jenta som døde på Beitostølen nyttårsaften 2015, møtte ikke opp til vurdering hos psykiater. Påtalemyndigheten varsler at hun kan bli pågrepet.

Politiet vet ikke hvor hun er, melder Budstikka onsdag.

– Politiet har søkt etter henne, men vi har foreløpig ikke funnet ut hvor hun befinner seg, sier statsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

I juni år besluttet Valdres tingrett at det skulle gjøres en ny vurdering av den 45 år gamle kvinnen.

Den tiltalte moren i Lommedalen-saken ble kjørt bort i ambulanse fra tinghuset på Gjøvik. Rettssaken ble på bakgrunn av en legeerklæring utsatt på ubestemt tid. Foto: Alexander Vestrum , NTB scanpix

Synne Sørheim, overlege og spesialist i psykiatri, ble oppnevnt for å vurdere om kvinnen «er i stand til å møte i retten, og herunder når hun vil være i stand til å møte».

Ifølge avisa skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.

– Hun har ingen plikt til å snakke med noen som helst hvis hun ikke ønsker. Temaet er når hun er frisk nok til å møte i retten, ikke noen rettspsykiatrisk undersøkelse, sier advokat Aasmund Sandland til NTB.

Advokaten vil ikke svare på om han vet hvor hun befinner seg.

– Juridisk feil

Forsvareren tar juridisk feil, mener statsadvokat Dymbe, som sier det dreier seg om en sakkyndig vurdering, ikke utelukkende en rettspsykiatrisk vurdering. Man har imidlertid like stor plikt til å møte der som til en rettspsykiatrisk vurdering, ifølge Dymbe.

– Det står i loven at man kan avhentes dersom man ikke møter. Det foreligger en rettslig avgjørelse på at hun skal møte der, ikke noe som er frivillig. Man vil søke aktivt for å finne henne, avtale nytt tidspunkt og få henne framstilt, sier han.

Statsadvokaten opplyser at han via forsvareren har forsøkt å få opplyst hvor kvinnen befinner seg – og varsler at hun kommer til å bli tatt med om man finner henne.

Moren, som er tiltalt for grov mishandling av sin 13 år gamle datter, brøt sammen dagen etter at rettssaken startet i Valdres tingrett, med lokaler i Gjøvik, 24. april i år. Rettssaken ble på bakgrunn av en legeerklæring utsatt på ubestemt tid. Den 45 år gamle kvinnen nekter straffskyld.

(NTB)