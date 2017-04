Valdres-saken både til PFU og tingretten

Flere medier har tatt selvkritikk for sin dekning av Valdres-saken. Tirsdag blir medieklagene behandlet i PFU. Få dager etter skal straffesaken for retten.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) skal ta stilling til om ni medier gikk for langt i å omtale barn som mobbere etter at 13 år gamle Angelica Heggelund døde på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Møtet holdes tirsdag etter påske. Vanligvis strømmes møtene på Norsk Presseforbunds nettside, men av hensyn til omtalen av mindreårige barn, vil det ikke skje denne gangen.

Brukte initiativretten

PRESSENESTOR: Nils Øy har klaget inn ni medier til Pressens Faglige Utvalg. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Nils Øy, daværende konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, brukte initiativretten for å klage inn mediene til klageorganet.

Bakgrunn: Moren til død 13-åring – tiltalt for grov omsorgssvikt

– Vi får aldri svar på om jenta ble mobbet, ei heller fra PFU. Men utvalget kan svare på om de ni redaksjonene burde publisert det de gjorde, har Øy tidligere sagt til Medier 24.

Han håper behandlingen vil få fram om mediene var tilstrekkelig oppmerksomme på konsekvensene av dekningen og hvorvidt de foretok egne undersøkelser i saken. Målet er å få fram lærdom av det som har skjedd, har han tidligere sagt til NTB.

TV 2, NRK, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet og Dagsavisen og lokalavisene Valdres og Budstikka omfattes av klagen.

Forfatter av bok om dødsfallet: – Det er mange som har sviktet

I tillegg er det innlevert to klager i samme sak: Med samtykke fra jentas mor er en stort anlagt artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn. Foreldrene i Lommedalen, der jenta bodde i oppveksten, har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils Øy.

Debatt i pressekretser

Saken har allerede vært gjenstand for en debatt internt i pressemiljøet, og flere medier har til en viss grad tatt selvkritikk for sin dekning. Under et debattmøte i januar i regi av Oslo Redaktørforening beklaget både NRK og TV 2 at de kan ha gått for langt i å fremme påstander om at medelever mobbet 13-åringen.

Saken var også tema for grundig debatt på gravejournalistikk-konferansen SKUP nylig.

Rettssak følger

13-åringens dødsfall får nå også sin rettslige behandling når straffesaken mot moren kommer opp for Valdres tingrett, som for anledningen settes i tinghuset på Gjøvik. Saken starter mandag 24. april, og det er satt av seks uker.

Moren er tiltalt for grov mishandling etter at datteren, som led av spisevegring, døde av avmagring. Den 154 cm lange jenta veide bare 21 kilo da hun døde, og hadde en kroppsmasseindeks på 8,8.

Påtalemyndigheten mener moren ikke benyttet seg av helsehjelp for datteren, selv om det ble satt som en forutsetning da jenta ble skrevet ut fra sykehus. Blant annet skal hun ha unnlatt å ta henne med til kontroll hos fastlegen.

Moren skal også ha bedt datteren legge vekter i klærne når barnevernet skulle veie henne.

Aktoratet har kalt inn snaut 50 vitner. Morens forsvarer, advokat Aasmund Sandland, har stevnet rundt 20 vitner. Moren nekter straffskyld og mener tiltalen bygger på enkelthendelser som er tatt ut av sin sammenheng.