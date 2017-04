TV 2 og NTB felt i PFU for dekningen av Valdres-saken

PFU mener at både TV 2 og NTB brøt god presseskikk da barn ble omtalt som mobbere etter at en 13 år gammel jente døde på Beitostølen for to år siden.

Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.

Nils Øy, daværende konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, brukte initiativretten for å klage inn mediene til klageorganet.

Valdres-dødsfallet * Den 13 år gamle jenta blir funnet død i en hytte i Valdres nyttårsaften 2015/2016. * Jenta hadde en spisevegring. Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde hun trolig av avmagring. * Kort tid etterpå blir moren siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge og for å ha unnlatt å hjelpe datteren. * Jenta har vært registrert bosatt i Bærum, Øystre Slidre i Valdres og Oslo. * Fylkesmennene i Oslo, Akershus og Oppland åpnet tilsyn med barnevernet, helse – og skolevesenet i de aktuelle kommunene.

Spørsmålet som diskuteres på tirsdagens møte, er om mediene gikk for langt i å omtale barn som mobbere etter at Angelica Heggelund (13) ble funnet død på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Det var klagen mot TV 2 som ble behandlet først, og kanalen ble felt.

– For det første får mobbepåstander en sentral plass. For det andre antydes det at det er en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet. For det tredje identifiserer man skolen. Slik har de bidratt til å øke belastningen på elevene. Dette er et klart b

rudd på Vær varsom-plakaten, sier utvalgsmedlem Sylo Taraku fra Tankesmien Agenda om TV 2s dekning av saken, skriver NTB.

Foruten TV 2 er også NRK, NTB og avisene Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen, Valdres og Budstikka klaget inn for PFU.

Rettssak følger

13-åringens dødsfall får nå også sin rettslige behandling når straffesaken mot moren kommer opp for Valdres tingrett, som for anledningen settes i tinghuset på Gjøvik.

Saken starter mandag 24. april, og det er satt av seks uker.

Moren er tiltalt for grov mishandling etter at datteren, som led av spisevegring, døde av avmagring. Den 154 cm lange jenta veide bare 21 kilo da hun døde, og hadde en kroppsmasseindeks på 8,8.

Påtalemyndigheten mener moren ikke benyttet seg av helsehjelp for datteren, selv om det ble satt som en forutsetning da jenta ble skrevet ut fra sykehus. Blant annet skal hun ha unnlatt å ta henne med til kontroll hos fastlegen.