Politiet fant bilde av avmagret Angelica (13) på morens mobil

GJØVIK (VG) Mobilbildet av Angelica (13) er tatt dagen før hun døde.

Aktor Arne Ingvald Dymbe nevnte bildet under sitt innledningsforedrag da rettssaken startet mandag. Ifølge førstestatsadvokaten var bildet slettet fra morens mobil, men det ble hentet frem igjen av etterforskerne.

Etter det VG får opplyst skal bildet vise et svært avmagret barn.

Påtalemyndigheten har tiltalt den 45 år gamle moren for omsorgssvikt og grov mishandling, fordi de mener at hun ikke gjorde nok for å skaffe hjelp til datteren.

– Så vidt jeg vet ble det slettet ved en feil av politiet, sier kvinnens forsvarer Aasmund O. Sandland til VG.

Moren har forklart at datterens tilstand ikke forverret seg under oppholdet på Beitostølen.

Bildet, som ble tatt 30. desember 2015, vil bli lagt frem under rettssaken som et bevis på at datterens tilstand var livstruende.

FØRSTE RETTSDAG: Mandag startet rettssaken mot den 45 år gamle kvinnen som er tiltalt for grov mishandling og omsorgssvikt av datteren (13).) Her er kvinnens forsvarer Aasmund O. Sandland og statsadvokat Arne Ingvald Dymbe i Gjøvik tingrett mandag. Foto: Geir Olsen, VG

Måtte avbryte flere ganger



En drøy måned før de flyttet opp på familiehytta veide Angelica 41,2 kilo. Da hun døde på nyttårsaften – fire måneder senere – ble vekten fastsatt til 21,7 kilo

13-åringen hadde en BMI, eller kroppsmasseindeks, på 8,8. Alt under 18,5 i BMI regnes som undervektig.

Den 45 år gamle kvinnen er tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren. Strafferammen er 15 års fengsel.

Da moren startet å avgi sin forklaring like før klokken 11.00 mandag, ba hun om å få sitte ved siden av forsvareren – ikke i vitneboksen.

Hun var tydelig preget gjennom dagen, og hadde problemer med å forklare seg sammenhengende.

– Jeg mistet det kjæreste jeg har, min datter Angelica, derfor må jeg unnskylde meg på forhånd, sa hun innledningsvis.

Ti minutter ut i forklaringen for retten tok tårene overhånd. Hun brøt ut i høylytt gråt og ropte:

– Jeg vil ha Angelica tilbake, hulket moren – før hun ble ført ut av rettssalen av sin forvarer.



DØDE AV AVMAGRING: 13 år gamle Angelica ble funnet død på denne hytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Moren er nå tiltalt for grov mishandling og omsorgssvikt. FOTO: HARALD HENDEN, VG

Forklarte seg ikke om Beitostølen



Gjennom dagen i retten måtte moren flere ganger avbryte forklaringen sin for å samle seg på bakrommet, og klokken 14.45 ba kvinnens forsvarer Ann Turid Bugge om at retten ble hevet før avsatt tid.

Aktor Arne Ingvald Dymbe ønsket at den tiltalte 45-åringen skulle forklare seg om den siste tiden på hytta på Beitostølen hvor datteren Angelica (13) døde av avmagring på nyttårsaften 2015, men barnemoren sa da at hun ikke orket.

– Tro meg, jeg går i bakken snart. Jeg sover ikke om natten, jeg har traumer, jeg har gitt alt nå. Jeg er så sliten at enten så går jeg i bakken, eller så må jeg få gå og legge meg på hotellet. Jeg er helt utmattet, sa moren.

Ifølge kvinnens forsvarer Ann Turid Bugge så var det uaktuelt å presse henne til å fortsette.

Bugge sa at alternativet at hun nektet å avgi forklaring. Dermed ble retten hevet for dagen.

– Har hun forklart seg om den siste tiden på Beitostølen tidligere?

– Hvor mye hun husker fra den siste tiden er uavklart. At hun har vilje til å fortelle er på det rene, men det er ikke kommet noen klar forklaring på dette tidligere. Hun har levert en forklaring på 30 sider og avgitt en forklaring i fengslingsmøtet, men det er også andre som kan belyse dette også. Familiemedlemmer og tekstmeldinger mellom henne og Angelica for eksempel, sier Aasmund O. Sandland til VG på spørsmål om moren tidligere har forklart seg om den siste tiden på hytta på Beitostølen.

– Traumatisk

Forsvarer Ann Turid Bugge sier til VG at det er traumatisk for klienten å sette ord på det som har skjedd.

– Det er det verste som kan skje, å miste sitt barn, sier Bugge.

– Jeg frykter at vi ikke får hennes forklaring på dette. Hun har forklart seg i korte trekk om det i politiavhør, men ikke utover sin egen frie forklaring og den var ganske kortfattet, sier aktor Arne Ingvald Dymbe til VG.

Den tiltalte moren har fått legeerklæring på at hun ikke er i stand til å være til stede i retten utover når hun skal avgi sin egen forklaring. Erklæringen er begrunnet med at hun har type 1 diabetes, som er vanskelig regulerbar.

Aktor Dymbe sier denne er sendt til rettsmedisinsk kommisjon for en hastevurdering og at han håper på raskt svar.

Også morgendagen er satt til tiltaltes forklaring, men det er uklart om hun da vil være stand til å forklare seg om tiden på Beitostølen, som er svært sentralt i den alvorlige tiltalen.

